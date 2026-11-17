Ein ungewöhnlicher Vorfall in der chinesischen Provinz Sichuan hat Verkehrsteilnehmer in Erstaunen versetzt. Ein riesiger Felsbrocken löste sich von einem Berghang und stürzte auf ein Auto, das im Stau stand. Dennoch kamen die Insassen des Fahrzeugs ohne ernsthafte Verletzungen davon.

Der Vorfall ereignete sich am 14. November. Berichten zufolge wurde der Peugeot 308, der aufgrund eines Staus auf der Straße hielt, von einem großen Felsbrocken getroffen, der sich vom Berg gelöst hatte und auf das Heck des Wagens prallte. Der heftige Aufprall verursachte schwere Schäden am Fahrzeug.

Das Bemerkenswerteste an dem Vorfall ist, dass es dem Fahrer gelang, schnell zu reagieren. Nachdem der Stein das Auto getroffen hatte, gab er Gas, wechselte die Spur und entfernte sich vom Unfallort.

Darüber hinaus stand nur wenige Sekunden vor dem Felssturz eine Frau vor dem Auto. Sie erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen, bevor der riesige Felsbrocken herabstürzte.

Es wurde berichtet, dass bei dem Vorfall niemand im Auto verletzt wurde. Ein Zeitunterschied von wenigen Sekunden und das schnelle Handeln des Fahrers haben möglicherweise eine große Tragödie verhindert.