In Indien stießen Ärzte auf einen ungewöhnlichen medizinischen Fall. Der 8-jährige Narendra Kumar litt lange Zeit unter starken Bauchschmerzen, Erbrechen und unerklärlichem Gewichtsverlust. Bei Untersuchungen wurde in seinem Bauchraum eine ungewöhnliche Gewebemasse mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm entdeckt, die Knochen, Haare und Zähne enthielt.

Die Ärzte erklärten, dass diese Masse durch eine nabelschnurähnliche Struktur mit dem Körper des Jungen verbunden war und sich seit seiner Geburt entwickelt hatte. Nach medizinischen Untersuchungen wurde die Diagnose „Fetus in fetu“, also „Fötus im Fötus“, gestellt.

Dies ist ein extrem seltener angeborener Zustand in der Medizin. Das Phänomen, das bei etwa einer von 500.000 Geburten auftritt, hängt mit der Entwicklung von Zwillings-Embryonen im Frühstadium der Schwangerschaft zusammen. Dabei verbleibt einer der Embryonen im Körper des anderen und entwickelt sich dort weiter.

Dieser Zustand kann lange Zeit unbemerkt bleiben. Wenn die innere Masse jedoch wächst, übt sie Druck auf die umliegenden Organe aus und verursacht Schmerzen, Erbrechen und andere Symptome.

Auch Narendra wusste lange Zeit nicht, dass sich eine solche Struktur in seinem Körper befand. Die Ärzte entfernten die entdeckte Masse erfolgreich operativ. Nach dem Eingriff wurde berichtet, dass sich der Zustand des Jungen verbessert hat und er auf dem Weg der Besserung ist.

Dieser seltene medizinische Fall zeigt einmal mehr, wie erstaunlich die komplexen Prozesse der menschlichen Entwicklung für Wissenschaftler und Ärzte nach wie vor sind.