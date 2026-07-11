Die teuersten Städte der Welt: Welchen Platz belegt Taschkent in Zentralasien?

Das bekannte Numbeo -Portal hat sein neuestes globales Ranking der teuersten Städte der Welt veröffentlicht. Die usbekische Hauptstadt Taschkent wurde ebenfalls in diese Liste aufgenommen, die 549 Großstädte weltweit umfasst. Zamin.uz analysierte die Details des Rankings und verglich die Lebenshaltungskosten unserer Hauptstadt mit anderen Ländern.

Taschkent im Welt- und Asien-Ranking

Den Ergebnissen des Rankings zufolge belegt die Stadt Taschkent unter 549 Städten den 488. Platz. Mit 31,2 Punkten erreichte unsere Hauptstadt den 74. Platz unter den Städten des asiatischen Kontinents.

Zentralasien: Wie ist die Lage?

In der zentralasiatischen Region führen Städte in Kasachstan bei den Lebenshaltungskosten. Taschkent belegt mit den folgenden Werten den dritten Platz in der Region:

Städte der Region Platz in der Region Punktzahl Almaty (Kasachstan) 1. Platz 40,1 Punkte Astana (Kasachstan) 2. Platz 34,5 Punkte Taschkent (Usbekistan) 3. Platz 31,2 Punkte Duschanbe (Tadschikistan) 4. Platz 29,9 Punkte Bischkek (Kirgisistan) 5. Platz 29,7 Punkte

Die teuersten und günstigsten Städte der Welt

Dem Ranking zufolge liegen die teuersten Regionen der Welt in Europa und der Karibik, während die günstigsten Städte auf dem asiatischen Kontinent zu finden sind.

Die teuersten Städte: Die Schweizer Städte Zürich (123,4 Punkte) und Basel (111,9 Punkte) sowie die Hauptstadt der Kaimaninseln, George Town, wurden als die Orte mit den weltweit höchsten Lebenshaltungskosten anerkannt.

Die günstigsten Städte: Mehr als zehn Städte in Indien wurden mit Werten zwischen 17,3 und 18,8 Punkten als die weltweit günstigsten Städte eingestuft.

Wie wird das Ranking berechnet?

Vergleichskriterien: Als Grundlage für den Index dienten die Lebenshaltungskosten in der US-Stadt New York, der 100 Punkte zugewiesen wurden. Jeder Punkt darüber bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten um ein Prozent höher sind als in New York, ein niedrigerer Wert bedeutet entsprechend günstigere Kosten.

Zum Beispiel sind die Lebenshaltungskosten in Zürich um 23,4 Prozent höher als in New York. In Taschkent sind die Lebenshaltungskosten um 68,6 Prozent niedriger als in New York.

Bei der Erstellung dieses renommierten Index berücksichtigten die Experten folgende Hauptfaktoren: