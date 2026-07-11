Die teuersten Städte der Welt: Welchen Platz belegt Taschkent in Zentralasien?

·41·Welt
Die teuersten Städte der Welt: Welchen Platz belegt Taschkent in Zentralasien?

Das bekannte Numbeo -Portal hat sein neuestes globales Ranking der teuersten Städte der Welt veröffentlicht. Die usbekische Hauptstadt Taschkent wurde ebenfalls in diese Liste aufgenommen, die 549 Großstädte weltweit umfasst. Zamin.uz analysierte die Details des Rankings und verglich die Lebenshaltungskosten unserer Hauptstadt mit anderen Ländern.

Taschkent im Welt- und Asien-Ranking

Den Ergebnissen des Rankings zufolge belegt die Stadt Taschkent unter 549 Städten den 488. Platz. Mit 31,2 Punkten erreichte unsere Hauptstadt den 74. Platz unter den Städten des asiatischen Kontinents.

Zentralasien: Wie ist die Lage?

In der zentralasiatischen Region führen Städte in Kasachstan bei den Lebenshaltungskosten. Taschkent belegt mit den folgenden Werten den dritten Platz in der Region:

Städte der Region

Platz in der Region

Punktzahl

Almaty (Kasachstan)

1. Platz

40,1 Punkte

Astana (Kasachstan)

2. Platz

34,5 Punkte

Taschkent (Usbekistan)

3. Platz

31,2 Punkte

Duschanbe (Tadschikistan)

4. Platz

29,9 Punkte

Bischkek (Kirgisistan)

5. Platz

29,7 Punkte

Die teuersten und günstigsten Städte der Welt

Dem Ranking zufolge liegen die teuersten Regionen der Welt in Europa und der Karibik, während die günstigsten Städte auf dem asiatischen Kontinent zu finden sind.

  • Die teuersten Städte: Die Schweizer Städte Zürich (123,4 Punkte) und Basel (111,9 Punkte) sowie die Hauptstadt der Kaimaninseln, George Town, wurden als die Orte mit den weltweit höchsten Lebenshaltungskosten anerkannt.

  • Die günstigsten Städte: Mehr als zehn Städte in Indien wurden mit Werten zwischen 17,3 und 18,8 Punkten als die weltweit günstigsten Städte eingestuft.

Wie wird das Ranking berechnet?

Vergleichskriterien: Als Grundlage für den Index dienten die Lebenshaltungskosten in der US-Stadt New York, der 100 Punkte zugewiesen wurden. Jeder Punkt darüber bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten um ein Prozent höher sind als in New York, ein niedrigerer Wert bedeutet entsprechend günstigere Kosten.

Zum Beispiel sind die Lebenshaltungskosten in Zürich um 23,4 Prozent höher als in New York. In Taschkent sind die Lebenshaltungskosten um 68,6 Prozent niedriger als in New York.

Bei der Erstellung dieses renommierten Index berücksichtigten die Experten folgende Hauptfaktoren:

  • Mietpreise für Wohnraum;

  • Preise für Lebensmittel;

  • Preise in Restaurants;

  • Kaufkraft der Bevölkerung.

ТошкентЎзбекистонҚозоғистонНю-ЙоркЦюрих
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fan, der Bier aus 48 Ländern für die Weltmeisterschaft sammelte, wird berühmtFan, der Bier aus 48 Ländern für die Weltmeisterschaft sammelte, wird berühmtGestern, 22:50Geheimnis um 150 Millionen Jahre alten Riesendinosaurier gelüftetGeheimnis um 150 Millionen Jahre alten Riesendinosaurier gelüftetGestern, 22:27Supermarkt-Kassiererin in Berlin 11 Stunden lang als Geisel gehaltenSupermarkt-Kassiererin in Berlin 11 Stunden lang als Geisel gehaltenGestern, 21:36Taifun Bavi in Japan: 12 Verletzte (Video)Taifun Bavi in Japan: 12 Verletzte (Video)Gestern, 21:23500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt in Köln für Großeinsatz500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt in Köln für GroßeinsatzGestern, 19:16Plastik-Fahrbahntrenner schmelzen in Tadschikistan aufgrund extremer Hitze (Video)Plastik-Fahrbahntrenner schmelzen in Tadschikistan aufgrund extremer Hitze (Video)Gestern, 18:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter