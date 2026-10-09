Die internationale Analyseplattform Visual Capitalist hat die Ergebnisse einer umfassenden Studie veröffentlicht, die 1000 der größten Städte der Welt abdeckt. In diesem globalen Bericht wurde die Lebensqualität in den Städten anhand wichtiger Kriterien wie Pro-Kopf-Einkommen, Einkommensungleichheit, Wohnkosten, Lebenserwartung, Kriminalitätsrate sowie Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen umfassend bewertet.

Laut den Ranking-Ergebnissen wurde die australische Hauptstadt Canberra zur besten Stadt der Welt in Bezug auf die Lebensqualität gekürt, während europäische Zentren fast alle Spitzenplätze belegten.

Warum ist Canberra führend? Die Erfolgsformel

Folgende Faktoren waren entscheidend dafür, dass die australische Hauptstadt unter 1000 Städten den ersten Platz erreichte:

Hohe Gehälter und geringe Unterschiede: Das Lohnniveau in der Stadt ist hoch und die Einkommensungleichheit zwischen den Bevölkerungsschichten ist vergleichsweise sehr gering;

Stabilität des öffentlichen Sektors: In der Hauptstadt gibt es eine hohe Anzahl an garantierten und gut bezahlten Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst;

Gesundheit und Kultur: Die Lebenserwartung der Stadtbewohner ist sehr hoch, und die Stadt führt auch bei der Anzahl der Erholungs- und Kultureinrichtungen pro Kopf.

Analysten betonen jedoch einen wichtigen Unterschied: Obwohl Canberra bei der Lebensqualität auf Platz 1 liegt, belegt es im Global Cities Index Gesamtranking den 45. Platz. eingenommen.

Europäische Hegemonie und deutscher Rekord

Europäische Städte dominierten die Spitzenplätze nahezu vollständig:

Spitzenreiter in Nord- und Mitteleuropa: Bergen und Oslo in Norwegen, Grenoble in Frankreich sowie Bern in der Schweiz wurden als die komfortabelsten Regionen anerkannt;

Fünf Städte aus Deutschland: Dresden, Berlin, München, Stuttgart und Freiburg im Breisgau schafften es in die Top 21;

Erfolg in der Schweiz und Italien: Die Schweizer Städte Bern, Basel und Zürich erreichten die Top 20, während die italienischen Städte Venedig, Padua und Genua in die Top 30 einzogen;

Moskaus Platzierung: Die russische Hauptstadt belegte im weltweiten Ranking der Lebensqualität den 180. Platz. eingenommen.

Außerhalb Europas erzielten Canberra und Sydney in Australien, San Jose und Seattle in den USA, Hsinchu und Taipeh in Taiwan sowie Singapur ebenfalls hohe Ergebnisse.

Giganten außerhalb der Top 30: Das Wohnproblem

Einige berühmte Städte, die viele als besonders attraktiv zum Leben betrachten, schafften es nicht einmal in die Top 30. Der Hauptgrund dafür waren die extrem hohen Immobilienpreise:

Kopenhagens Niedergang: Obwohl die dänische Hauptstadt bei der Regierungsqualität weltweit auf Platz 1 und im Gesamtranking auf Platz 18 liegt, rutschte sie bei der Lebensqualität auf Platz 160 ab. Oxford Economics zufolge haben das knappe Wohnungsangebot und die überhöhten Preise die Kennzahlen der Stadt drastisch verschlechtert;

Vancouvers Absturz: Obwohl die kanadische Stadt Vancouver im Gesamtindex den 24. Platz belegte, fiel sie bei der Lebensqualität auf Platz 215. Die entwickelte Freizeit- und Erholungsinfrastruktur sowie die hohe Lebenserwartung konnten den Druck der hohen Kosten auf dem Immobilienmarkt nicht kompensieren.

Diese globale Studie zeigt, dass in der modernen Welt weder Hochtechnologie noch eine schöne Natur allein ein glückliches Leben der Stadtbewohner garantieren können – bezahlbarer Wohnraum und eine gerechte Einkommensverteilung werden zur entscheidenden Voraussetzung für menschlichen Komfort.