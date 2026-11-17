In der Türkei hat die Güte eines Vaters in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt. Als er sah, wie ein anderer Junge sehnsüchtig auf das batteriebetriebene Spielzeugauto blickte, das er seinem Sohn gekauft hatte, beschloss er, ihm dasselbe zu schenken. Dies berichtete Linkedin.

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Es zeigt zunächst, wie der Vater seinen Sohn dabei filmt, wie er mit einem roten batteriebetriebenen Auto auf der Straße fährt.

Als er sich das Video später noch einmal ansah, bemerkte er einen Jungen im Hintergrund, der das Spielzeugauto bewundernd beobachtete. Dieser Anblick ließ den Vater nicht gleichgültig.

Er machte den Jungen ausfindig und schenkte ihm ein identisches batteriebetriebenes Spielzeugauto. Auf diese Weise bereitete der Vater einem weiteren Kind große Freude.

Dieser Vorfall wurde von den Nutzern sozialer Medien sehr positiv aufgenommen. Viele loben die Großzügigkeit des Vaters und seine Aufmerksamkeit für das Glück der Kinder.