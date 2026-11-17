In der türkischen Provinz Antalya haben zwei maskierte Personen einen Autofahrer angegriffen und auf sein Fahrzeug geschossen. Die Verdächtigen, die nach dem Vorfall flohen, wurden durch die Auswertung von 72 Stunden Videomaterial identifiziert. Es handelte sich um usbekische Staatsbürger, wie die Zeitung „Antalya Ekspres“ berichtete.

Es wurde bekannt gegeben, dass sich der Vorfall im Stadtteil Ilja im Bezirk Manavgat ereignete. Ein Mann namens A.E.K. hatte sein Auto am Straßenrand im Gebiet Zeytinlik angehalten, um zu telefonieren. In diesem Moment näherten sich zwei maskierte Personen auf einem Motorrad und forderten ihn auf, aus dem Auto auszusteigen.

Der Fahrer schöpfte Verdacht, stieg nicht aus und versuchte, rückwärtsfahrend vom Tatort zu entkommen. Die Angreifer schossen jedoch auf sein Fahrzeug und flüchteten. Daraufhin verständigte das Opfer den Notruf 112.

Die Gendarmerie leitete daraufhin umfangreiche Ermittlungen ein. Während der Untersuchung wurden 72 Stunden Videomaterial von Überwachungskameras aus 30 Wohnungen und Gewerbeobjekten analysiert.

Als Ergebnis wurden die Tatverdächtigen als die usbekischen Staatsbürger Kamronbek Abdurasulov und Ero‘l Kamol Pusat identifiziert. Sie wurden festgenommen und wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Sachbeschädigung, versuchter vorsätzlicher Körperverletzung mit einer Waffe sowie weiterer Straftaten angeklagt.

Auf richterlichen Beschluss wurden beide Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen und in ein geschlossenes Gefängnis in Manavgat überstellt.

Der Angriff wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Aufnahmen zeigen, wie die beiden Personen auf dem Motorrad dem Auto folgen, während der Fahrer zu fliehen versucht, auf das Fahrzeug schießen und anschließend vom Tatort flüchten.