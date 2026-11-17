In Abu Dhabi Merab Dvalishvili wurde der PFL-Champion, der nach einer Massenschlägerei mit Usman Nurmagomedow und seinen Teamkollegen zu sechs Monaten Haft verurteilt worden war, aus der Haft entlassen. Das Gericht milderte das Urteil und halbierte die gegen jeden Verurteilten verhängte Geldstrafe.

Bemerkenswert ist, dass diese Entscheidung auf einer Versöhnung zwischen den Konfliktparteien, dem Verzicht der Opfer auf ihre Klagen und deren Antrag auf Freilassung beruht. Gleichzeitig verbreiteten sich Berichte, dass sein Cousin, die UFC-Legende Chabib Nurmagomedow, eine wichtige Rolle bei Usmans Freilassung gespielt haben könnte.

Die sechsmonatige Haftstrafe wurde innerhalb weniger Tage aufgehoben

Am 17. November überprüfte das Gericht von Abu Dhabi das zuvor gegen Usman Nurmagomedow und seine sieben Begleiter gefällte Urteil. Infolgedessen wurden sie aus der Haft entlassen.

Ursprünglich waren die Sportler zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden, zudem wurde gegen jeden eine Geldstrafe von 300.000 Dirham – etwa 81.700 Dollar – verhängt.

Nach der neuen Entscheidung wurde die Geldstrafe auf 150.000 Dirham – etwa 40.800 Dollar – reduziert. Somit wurde die finanzielle Strafe für jeden Verurteilten halbiert.

Die Justizbehörden von Abu Dhabi teilten mit, dass die Entscheidung auf der Versöhnung der Parteien, dem gegenseitigen Verzicht auf Klagen sowie dem Antrag der Opfer auf Freilassung der Verurteilten basierte.

Ist Chabib Nurmagomedow persönlich in die VAE gereist?

Eine der meistdiskutierten Fragen nach Usmans Freilassung ist, inwieweit Chabib Nurmagomedow diesen Prozess beeinflusst hat.

Berichten russischer Medien und Quellen aus der MMA-Welt zufolge reiste der ehemalige UFC-Champion in die VAE, um bei der Freilassung seines nahen Verwandten und dessen Teamkollegen zu helfen. Es heißt, dass Usmans Umfeld das Problem zunächst selbst zu lösen versuchte und erst danach Chabib um Unterstützung bat.