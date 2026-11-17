War Chabib Nurmagomedow involviert? Usman und seine Teamkollegen aus der Haft entlassen
In Abu Dhabi Merab Dvalishvili wurde der PFL-Champion, der nach einer Massenschlägerei mit Usman Nurmagomedow und seinen Teamkollegen zu sechs Monaten Haft verurteilt worden war, aus der Haft entlassen. Das Gericht milderte das Urteil und halbierte die gegen jeden Verurteilten verhängte Geldstrafe.
Bemerkenswert ist, dass diese Entscheidung auf einer Versöhnung zwischen den Konfliktparteien, dem Verzicht der Opfer auf ihre Klagen und deren Antrag auf Freilassung beruht. Gleichzeitig verbreiteten sich Berichte, dass sein Cousin, die UFC-Legende Chabib Nurmagomedow, eine wichtige Rolle bei Usmans Freilassung gespielt haben könnte.
Die sechsmonatige Haftstrafe wurde innerhalb weniger Tage aufgehoben
Am 17. November überprüfte das Gericht von Abu Dhabi das zuvor gegen Usman Nurmagomedow und seine sieben Begleiter gefällte Urteil. Infolgedessen wurden sie aus der Haft entlassen.
Ursprünglich waren die Sportler zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden, zudem wurde gegen jeden eine Geldstrafe von 300.000 Dirham – etwa 81.700 Dollar – verhängt.
Nach der neuen Entscheidung wurde die Geldstrafe auf 150.000 Dirham – etwa 40.800 Dollar – reduziert. Somit wurde die finanzielle Strafe für jeden Verurteilten halbiert.
Die Justizbehörden von Abu Dhabi teilten mit, dass die Entscheidung auf der Versöhnung der Parteien, dem gegenseitigen Verzicht auf Klagen sowie dem Antrag der Opfer auf Freilassung der Verurteilten basierte.
Ist Chabib Nurmagomedow persönlich in die VAE gereist?
Eine der meistdiskutierten Fragen nach Usmans Freilassung ist, inwieweit Chabib Nurmagomedow diesen Prozess beeinflusst hat.
Berichten russischer Medien und Quellen aus der MMA-Welt zufolge reiste der ehemalige UFC-Champion in die VAE, um bei der Freilassung seines nahen Verwandten und dessen Teamkollegen zu helfen. Es heißt, dass Usmans Umfeld das Problem zunächst selbst zu lösen versuchte und erst danach Chabib um Unterstützung bat.
Berichten zufolge versuchte Chabib zunächst, über den UFC-Chef Dana White und seine amerikanischen Partner eine Lösung zu finden, und als diese Versuche erfolglos blieben, begann er, persönlich mit den lokalen Behörden zu verhandeln.
Darüber hinaus nährte das Erscheinen von Chabib in den VAE kurz vor Usmans Freilassung diese Vermutungen. In einem von Saygid Izagakhmaev in den sozialen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, dass Chabib bei guter Stimmung ist.
Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt: Dass Chabib das Gerichtsurteil direkt beeinflusst oder an den Verhandlungen über die Freilassung teilgenommen hat, wurde bisher nicht offiziell bestätigt.
Auch Merab Dvalishvili hatte um ihre Freilassung gebeten
Auch der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili, der auf der Seite der Opfer stand, bat um Milde für Usman und seine Begleiter.
Der georgische Kämpfer appellierte nach seinem Sieg beim RAF-Turnier an die Behörden der VAE und erklärte, dass er für die Freilassung der inhaftierten Sportler sei. Er betonte, dass er trotz persönlicher Differenzen wolle, dass alle Beteiligten freikommen.
Dieser Appell stimmte mit dem im Gerichtsurteil erwähnten Antrag der Opfer auf Freilassung überein. Somit wird Dvalishvilis Position als einer der wichtigen Faktoren genannt, die den Verlauf der Ereignisse beeinflusst haben.
Wird der Konflikt Usmans Pläne für einen Wechsel zur UFC beeinflussen?
Die Inhaftierung von Usman Nurmagomedow hatte auch Fragen zu seiner sportlichen Zukunft aufgeworfen. Ein möglicher Wechsel des PFL-Leichtgewichtschampions zur UFC wurde bereits zuvor diskutiert, und ein potenzieller Kampf gegen Ilia Topuria stieß bei MMA-Fans auf großes Interesse.
Doch nach dem Vorfall in Abu Dhabi ist unklar, wie sich solche Pläne ändern werden. Die PFL-Führung erklärte, sie sei offen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Usman. Über einen offiziellen Wechsel zur UFC liegen keine Informationen vor.
Es ist noch unklar, wie sich der Konflikt auf die UFC-Karrieren von Umar Nurmagomedow und Tagir Ulanbekov auswirken wird. Von Seiten des Promoters wurden keine zusätzlichen Disziplinarmaßnahmen gegen sie bekannt gegeben.
Saba Lazishvili, der auf der anderen Seite des Konflikts stand, wurde nach dem Vorfall in der Sportwelt deutlich bekannter. Er kämpfte beim RAF-Turnier gegen die UFC-Legende Urijah Faber und gewann mit 12:7. Dieses Ergebnis machte seinen Namen einem breiteren Publikum bekannt.
Wie begann die Schlägerei in Abu Dhabi?
Dieser Konflikt, der zu tragischen Folgen hätte führen können, ereignete sich am 11. November in der Lobby eines Hotels auf der Insel Yas in Abu Dhabi.
Als Merab Dvalishvili ein Video für soziale Netzwerke aufnahm, näherten sich ihm Usman Nurmagomedow und seine Begleiter. Verbreitete Videos zeigen, wie Usman dem georgischen Kämpfer ins Gesicht schlug, woraufhin eine Massenschlägerei zwischen den Vertretern beider Seiten ausbrach.
Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Beteiligten fest. Am 13. November verurteilte das Gericht mehrere Personen zu sechs Monaten Haft, einer Geldstrafe von 300.000 Dirham und der anschließenden Ausweisung aus dem Land nach Verbüßung der Strafe.
Nun wurden Usman und seine sieben Begleiter durch ein neues Gerichtsurteil aus der Haft entlassen und die Geldstrafe wurde halbiert.
Damit ist die wichtigste Phase des Konflikts, der vor wenigen Tagen für großes Aufsehen in der MMA-Welt gesorgt hatte, abgeschlossen. Doch wie sich dieser Vorfall auf die weitere Karriere von Usman Nurmagomedow auswirken wird und ob Chabib tatsächlich an den Verhandlungen beteiligt war, bleibt weiterhin eine offene Frage.
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