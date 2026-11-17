Merab Dvalishvili entschuldigt sich nach Auseinandersetzung mit Usman Nurmagomedov bei dem Russen
Der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili wandte sich nach der Massenschlägerei in Abu Dhabi an den russischen Kämpfer Ahmed Gadjimagomedov. Der georgische Kämpfer entschuldigte sich für die Beleidigung seiner Familie und schlug vor, den Konflikt beizulegen.
„Ahmed, nach dem Vorfall haben wir uns die Hände geschüttelt und damit war die Sache erledigt. Aber in dem Video, das später verbreitet wurde, haben wir gesehen, dass ich deine Familie beleidigt habe. Genau dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht meine Absicht.
Als du auf mich zukamst, meine Hand nahmst und in einer anderen Sprache schrieest, wusste ich nicht einmal, wer du bist. Wir müssen diesen Vorfall beenden. Wir haben viele gemeinsame Freunde. Wenn du dich treffen willst, schreib mir direkt“, schrieb Dvalishvili.
Wie begann die Schlägerei in Abu Dhabi?
Letzte Woche kam es in der Hotellobby in Abu Dhabi zu einer angespannten Situation zwischen Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov. Während Dvalishvili ein Interview gab, schlug Usman ihm ins Gesicht, woraufhin eine Massenschlägerei zwischen den Vertretern beider Teams ausbrach.
Die Beteiligten wurden von der Polizei festgenommen. Später wurde berichtet, dass sechs Vertreter des russischen Teams zu sechs Monaten Haft verurteilt wurden, während Dvalishvili und sein Freund Saba Lazishvili lediglich eine Geldstrafe zahlen mussten.
Am 17. November entschied das Gericht jedoch, Usman Nurmagomedov und seine Teamkollegen freizulassen. Auch die gegen sie verhängten Geldstrafen wurden halbiert.
Dvalishvili will den Konflikt beenden
Dvalishvilis Appell an Ahmed zielt darauf ab, die Spannungen zwischen den Konfliktparteien abzubauen. Er signalisierte auch seine Bereitschaft, sich persönlich mit dem russischen Sportler zu treffen.
Es bleibt abzuwarten, wie Gadjimagomedov auf diese Entschuldigung reagieren wird. Der Vorfall in Abu Dhabi, der in der MMA-Welt für großes Aufsehen sorgte, hat damit eine neue Phase erreicht.
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