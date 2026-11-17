Der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili wandte sich nach der Massenschlägerei in Abu Dhabi an den russischen Kämpfer Ahmed Gadjimagomedov. Der georgische Kämpfer entschuldigte sich für die Beleidigung seiner Familie und schlug vor, den Konflikt beizulegen.

„Ahmed, nach dem Vorfall haben wir uns die Hände geschüttelt und damit war die Sache erledigt. Aber in dem Video, das später verbreitet wurde, haben wir gesehen, dass ich deine Familie beleidigt habe. Genau dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht meine Absicht.

Als du auf mich zukamst, meine Hand nahmst und in einer anderen Sprache schrieest, wusste ich nicht einmal, wer du bist. Wir müssen diesen Vorfall beenden. Wir haben viele gemeinsame Freunde. Wenn du dich treffen willst, schreib mir direkt“, schrieb Dvalishvili.