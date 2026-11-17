Sharifa Davronova belegt zweiten Platz im US-Ranking: Ihre Leistung erregt weltweite Aufmerksamkeit
Ein weiteres erfreuliches Ergebnis für die usbekische Leichtathletik! Sharifa Davronova, Asienspielesiegerin im Dreisprung, belegte in der Rangliste der besten Leistungen in den USA für die Saison 2026 den zweiten Platz. Mit einer Weite von 14,35 Metern ließ unsere Landsfrau eine Reihe führender Athletinnen hinter sich.
Interessanterweise erzielte die erstplatzierte Bulgarin Aleksandra Nacheva unter zulässigen Windbedingungen ebenfalls eine Weite von 14,35 Metern, genau wie Sharifa. Dies unterstreicht einmal mehr, wie hoch das Niveau der usbekischen Athletin einzustufen ist.
Sharifa Davronova unter den stärksten Athletinnen der USA
Die Statistik-Website Athletic.net hat die Top-10-Liste der besten Leichtathletik-Ergebnisse veröffentlicht, die im Jahr 2026 in den USA in allen Altersklassen erzielt wurden.
Dieses Ranking umfasst nicht nur Profisportler. Es beinhaltet auch College-Studenten, leistungsstarke Schüler sowie ausländische Athleten, die für Universitäten und Vereine in den USA an Wettkämpfen teilnehmen.
In der Liste „Women's 2026 United States Top 10 Track & Field Performance List“ belegte Sharifa Davronova mit einer Weite von 14,35 Metern im Dreisprung den zweiten Platz.
Sie steht der Erstplatzierten in nichts nach
Die Spitzenreiterin der Rangliste, die Bulgarin Aleksandra Nacheva, belegte mit 14,40 Metern den ersten Platz. Sie erzielte diesen Wert jedoch bei einem Rückenwind von +3,4 m/s, was über dem zulässigen Grenzwert liegt.
Das Bemerkenswerteste ist, dass Nachevas beste Leistung unter zulässigen Windbedingungen ebenfalls 14,35 Meter beträgt. Das bedeutet, dass sie in dieser Hinsicht nicht besser ist als Sharifa Davronova.
Ein bedeutendes Ergebnis für die usbekische Leichtathletik
Die Platzierung von Sharifa Davronova in diesem Ranking zeigt ihre Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene. Besonders der zweite Platz in einer Liste, die verschiedene Altersklassen und Sportsysteme in den USA abdeckt, ist ein beachtliches Ergebnis.
Das bedeutet, dass die usbekische Athletin nach den Ergebnissen der Saison 2026 eine der zwei besten Dreisprung-Leistungen auf US-amerikanischem Boden vorweisen kann.
Dies ist für Sharifa nicht nur eine Platzierung in einer Rangliste, sondern ein wichtiger Indikator, der das Potenzial der usbekischen Leichtathletik unterstreicht.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…