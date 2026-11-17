Ein weiteres erfreuliches Ergebnis für die usbekische Leichtathletik! Sharifa Davronova, Asienspielesiegerin im Dreisprung, belegte in der Rangliste der besten Leistungen in den USA für die Saison 2026 den zweiten Platz. Mit einer Weite von 14,35 Metern ließ unsere Landsfrau eine Reihe führender Athletinnen hinter sich.

Interessanterweise erzielte die erstplatzierte Bulgarin Aleksandra Nacheva unter zulässigen Windbedingungen ebenfalls eine Weite von 14,35 Metern, genau wie Sharifa. Dies unterstreicht einmal mehr, wie hoch das Niveau der usbekischen Athletin einzustufen ist.

Sharifa Davronova unter den stärksten Athletinnen der USA

Die Statistik-Website Athletic.net hat die Top-10-Liste der besten Leichtathletik-Ergebnisse veröffentlicht, die im Jahr 2026 in den USA in allen Altersklassen erzielt wurden.

Dieses Ranking umfasst nicht nur Profisportler. Es beinhaltet auch College-Studenten, leistungsstarke Schüler sowie ausländische Athleten, die für Universitäten und Vereine in den USA an Wettkämpfen teilnehmen.