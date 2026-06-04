Coinbase friert 3 Mio. USD von südostasiatischen Betrügern ein

Die Kryptowährungsbörse Coinbase gab bekannt, im Rahmen einer globalen Operation gegen Cyberbetrugsnetzwerke in Südostasien mehr als 3 Millionen USD eingefroren zu haben. Diese Maßnahme wurde während der vom US-Justizministerium organisierten „Disruption Week“ durchgeführt. Cointelegraph.com berichtet .

Neben Coinbase beteiligten sich auch Tech-Giganten wie Meta, Microsoft und Starlink an der Operation. Durch die Zusammenarbeit wurden Server und Hosting-Infrastrukturen der Betrugsnetzwerke zerstört und über 1,4 Millionen Social-Media- und E-Mail-Konten gesperrt. Die Royal Thai Police nahm mehrere Personen fest.

Laut dem US-Justizministerium und dem FBI gehören Anlagebetrug und sogenannte „Pig Butchering“-Schemata weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Kriminalitätsarten. Im Jahr 2025 überstiegen die Verluste der Amerikaner durch Krypto- und KI-bezogenen Betrug 11 Milliarden USD.

Vertreter von Coinbase betonen, dass die Blockchain-Technologie im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen Strafverfolgungsbehörden eine transparente und unveränderliche Historie jeder Transaktion bietet. Dies dient als wichtiges Instrument zur Verfolgung und Unterbindung illegaler Finanzströme.

Der Kampf gegen Betrugsinfrastrukturen hat sich in diesem Jahr weltweit verschärft. Während die US-Regierung im April über 701 Millionen USD an Kryptowerten einfrierte, führte eine von der Polizei Dubai geleitete internationale Operation zu 276 Festnahmen und der Schließung von neun großen Betrugszentren.