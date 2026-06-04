“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб берди

·9.5K·Дунё
“Ўзга сайёраликлар борми?” NASA раҳбари очиқ жавоб берди
Аудио версияси

NASA раҳбари Жаред Айзекман ҳалокатга учраган ўзга сайёраликлар кемалари ёки келгиндилар жасадлари ҳақида ҳужжатлар билан тасдиқланган бирор маълумотга эга эмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда у Вашингтонда ўтган CNBC CEO Council Summit форумида инсониятнинг эҳтимолий ўзга сайёраликлар цивилизацияси билан алоқалари ҳақидаги саволларга жавоб бериш чоғида гапирди.

Айзекманнинг таъкидлашича, NASA АҚШ ҳукумати томонидан яшириб келинаётгани ҳақида турли тахминлар билдирилаётган номаълум учар жисмлар ҳалокатига оид машҳур назарияларни тасдиқлайдиган далилларга эга эмас. Шу билан бирга, у келиб чиқиши ва табиати ҳозирча аниқланмаган космик объектлар ҳақида маълумотлар мавжудлигини қайд этди.

“АҚШ президенти Дональд Трамп бу ташаббусни бутун ҳукумат миқёсида илгари сурмоқда. У барча ҳужжатларни тўплаб, мазкур мавзуга алоқадор маълумотларни жамоатчиликка тақдим этиш тарафдори. Менимча, бу жуда яхши ташаббус. Аммо менда ҳалокатга учраган кемалар ёки ўзга сайёраликлар жасадлари ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ. Бироқ номаълум космик ҳодисалар бўйича файллар мавжуд ва биз уларни очиқ ҳолда тақдим этмоқдамиз”, деди Айзекман.

Қайд этилишича, ўзга сайёраликлар мавжудлиги мавзуси Дональд Трампнинг февраль ойидаги баёнотидан кейин яна кенг муҳокамалар марказига қайтган. Ўшанда у ўзга сайёраликлар, номаълум аномал ҳодисалар ва ушбу мавзудаги бошқа материалларга оид ҳукумат ҳужжатларини эълон қилишни бошлашга ваъда берган эди.

Трампнинг айтишича, бу вазифа бўйича АҚШ мудофаа вазири Пит Ҳегсет ҳамда тегишли идораларга махсус топшириқлар берилган.

Мутахассислар фикрича, архив материалларининг очилиши жамоатчиликка ўнлаб йиллар давомида баҳс ва турли назарияларга сабаб бўлиб келган номаълум учар жисмлар ҳақидаги аввал махфий сақланган маълумотлар билан танишиш имконини бериши мумкин.

НАСАДжаред АйзекманДональд ТрампПит ХегсетСи-Эн-Би-СиВашингтон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди