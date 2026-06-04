Ҳиндистонлик эркак қоғоз стаканлар коллекцияси билан Гиннес рекордини ўрнатди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ҳиндистонлик 57 ёшли эркак ноодатий коллекцияси билан Гиннес рекордлар китобига кирди. У дунёнинг 31 мамлакатидан жами 858 та турли қоғоз стакан тўплаган.
Коллекциядаги стаканлар ҳажми 5 мл дан 500 мл гача бўлиб, уларнинг ҳар бири турли давлат ва брендларга тегишли. Эркакнинг айтишича, болаликдаги қизиқувчанлиги йиллар давомида катта иштиёққа айланган.
У аввал ҳам самолётга чиқиш талонлари, устара пичоқлари қадоқлари, қаҳва кружкалари ва чой пакетлари каби буюмларни йиғиб келганини айтган.
Маълумотларга кўра, у 2013 йилда ҳам 5986 та телефон картасидан иборат энг йирик коллекция эгаси сифатида рекорд ўрнатган эди.
…