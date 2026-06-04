Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳри Олмазор туманидаги хусусий клиникалардан бирида ишлаган 32 ёшли уролог талаба қизларга нисбатан жинсий тегажоғлик қилганликда айбдор деб топилди.
Суд материалларига кўра, у амалиёт ўтаётган қизлардан бирига жинсий алоқа қилишни таклиф қилган. Яна бир талабага эса уйланиш нияти борлигини айтиб, қолдирилган дарслари учун ижобий баҳо қўйиб беришни ваъда қилган.
Суд жараёнида шифокор айбини қисман тан олган. У биринчи қиз билан боғлиқ айбловларни рад этган, иккинчи қизга нисбатан эса кўнгли борлигини билдирган.
Олмазор туман суди уни жинсий тегажоғлик моддаси билан айбдор деб топиб, 5 сутка маъмурий қамоқ жазосини тайинлади.
…