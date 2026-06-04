Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилди

·262·Жамият
Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилди
Аудио версияси

Тошкент шаҳри Олмазор туманидаги хусусий клиникалардан бирида ишлаган 32 ёшли уролог талаба қизларга нисбатан жинсий тегажоғлик қилганликда айбдор деб топилди.

Суд материалларига кўра, у амалиёт ўтаётган қизлардан бирига жинсий алоқа қилишни таклиф қилган. Яна бир талабага эса уйланиш нияти борлигини айтиб, қолдирилган дарслари учун ижобий баҳо қўйиб беришни ваъда қилган.

Суд жараёнида шифокор айбини қисман тан олган. У биринчи қиз билан боғлиқ айбловларни рад этган, иккинчи қизга нисбатан эса кўнгли борлигини билдирган.

Олмазор туман суди уни жинсий тегажоғлик моддаси билан айбдор деб топиб, 5 сутка маъмурий қамоқ жазосини тайинлади.

ТошкентОлмазор тумани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошландиКеча, 18:11Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушландиКеча, 18:00Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиКеча, 17:56Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошладиКеча, 17:49Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетдиКеча, 11:33Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиКеча, 09:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди