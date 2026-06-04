Бизнес учун гаровсиз микрокредитлар лимити 200 млн сўмгача оширилади
Юртимизда кичик ва ўрта бизнес вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларга қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш борасида навбатдаги хушхабар эълон қилинди. Тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш ва янги лойиҳаларни ишга тушириш иштиёқида бўлган ҳамюртларимиз учун давлатимиз томонидан жуда катта молиявий енгиллик тақдим этилмоқда. Эндиликда ўз ишини ҳалол ва муваффақиятли олиб бораётган бизнес вакиллари ҳеч қандай мол-мулкни гаровга қўймасдан туриб, анча йирик миқдордаги пул маблағларини қўлга киритишлари мумкин бўлади.
Янги тартибга кўра, шу йилнинг 1 июль санасидан эътиборан тадбиркорлар учун бериладиган гаровсиз микрокредитнинг энг юқори миқдори амалдаги 100 миллион сўмдан 200 миллион сўмгача оширилади.
Бу имкониятдан кимлар фойдалана олади?
Албатта, бундай қулайлик ўз масъулиятини ҳис қилган тадбиркорларга янада кенг йўл очади. Янги молиявий норма:
Илгари банкдан микрокредит олиб, ўз мажбуриятларини вақтида бажарган;
Банк тизимида ижобий кредит тарихига (фидбекка) эга бўлган соҳа вакилларига нисбатан тааллуқли бўлади.
Бу тизим банклар ва тадбиркорлар ўртасидаги ўзаро ишончни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам
Мазкур лимитнинг икки баробарга оширилиши мамлакатимизда изчил амалга оширилаётган «Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш комплекс дастури» доирасида назарда тутилган. Ушбу тарихий қарор ишбилармонларнинг ортиқча бош оғриғисиз, яъни ҳеч қандай таъминот ёки кафиллик талаб қилмасдан, зарур молиявий ресурслардан эркин ва тезкор фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.
Истиқболли янгилик: Бундай молиявий кўмак ёз мавсумида ўз бизнесини янги босқичга олиб чиқмоқчи бўлган тадбиркорларимиз учун айни муддао бўлди. Гаровсиз маблағлар туфайли юртимизда юзлаб янги иш ўринлари яратилиши ва ишлаб чиқариш ҳажми ортиши шубҳасиз.
Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ислоҳотлар, бизнес оламидаги қулайликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг фойдали хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…