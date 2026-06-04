Бизнес учун гаровсиз микрокредитлар лимити 200 млн сўмгача оширилади

·50·Ўзбекистон
Бизнес учун гаровсиз микрокредитлар лимити 200 млн сўмгача оширилади
Аудио версияси

Юртимизда кичик ва ўрта бизнес вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларга қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш борасида навбатдаги хушхабар эълон қилинди. Тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш ва янги лойиҳаларни ишга тушириш иштиёқида бўлган ҳамюртларимиз учун давлатимиз томонидан жуда катта молиявий енгиллик тақдим этилмоқда. Эндиликда ўз ишини ҳалол ва муваффақиятли олиб бораётган бизнес вакиллари ҳеч қандай мол-мулкни гаровга қўймасдан туриб, анча йирик миқдордаги пул маблағларини қўлга киритишлари мумкин бўлади.

Янги тартибга кўра, шу йилнинг 1 июль санасидан эътиборан тадбиркорлар учун бериладиган гаровсиз микрокредитнинг энг юқори миқдори амалдаги 100 миллион сўмдан 200 миллион сўмгача оширилади.

Бу имкониятдан кимлар фойдалана олади?

Албатта, бундай қулайлик ўз масъулиятини ҳис қилган тадбиркорларга янада кенг йўл очади. Янги молиявий норма:

  • Илгари банкдан микрокредит олиб, ўз мажбуриятларини вақтида бажарган;

  • Банк тизимида ижобий кредит тарихига (фидбекка) эга бўлган соҳа вакилларига нисбатан тааллуқли бўлади.

Бу тизим банклар ва тадбиркорлар ўртасидаги ўзаро ишончни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам

Мазкур лимитнинг икки баробарга оширилиши мамлакатимизда изчил амалга оширилаётган «Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш комплекс дастури» доирасида назарда тутилган. Ушбу тарихий қарор ишбилармонларнинг ортиқча бош оғриғисиз, яъни ҳеч қандай таъминот ёки кафиллик талаб қилмасдан, зарур молиявий ресурслардан эркин ва тезкор фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.

Истиқболли янгилик: Бундай молиявий кўмак ёз мавсумида ўз бизнесини янги босқичга олиб чиқмоқчи бўлган тадбиркорларимиз учун айни муддао бўлди. Гаровсиз маблағлар туфайли юртимизда юзлаб янги иш ўринлари яратилиши ва ишлаб чиқариш ҳажми ортиши шубҳасиз.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ислоҳотлар, бизнес оламидаги қулайликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг фойдали хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонСўм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди