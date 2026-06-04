БМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келади

·191·Дунё
БМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келади
Аудио версияси

БМТнинг Метеорология агентлиги яқин ойларда бутун дунё бўйлаб ҳарорат ошиши ва об-ҳаво шароитлари кескин ўзгаришига сабаб бўлиши мумкин бўлган кучли Эль-Ниньо ҳодисаси ҳақида огоҳлантирди. Reuters маълумотига кўра, ушбу табиий ҳодиса Марказий Осиёда кучли ёғингарчиликларга олиб келиши мумкин.

Эль-Ниньо Тинч океанида доимий шамолларнинг кучсизланиши натижасида юзага келади. Бу океаннинг марказий ва шарқий қисмларида иссиқлик тўпланишига сабаб бўлиб, дунё бўйлаб об-ҳаво жараёнларига таъсир кўрсатади.

Жаҳон метеорология ташкилоти маълумотига кўра, океандаги илиқ сувлар Эль-Ниньонинг ривожланишини кучайтирмоқда. Ташкилот июнь-август ойларида кўплаб ҳудудларда ҳарорат меъёрдан юқори бўлишини прогноз қилган. Ҳодиса ноябрь ойигача давом этиши мумкин.

Мутахассислар фикрича, Эль-Ниньо Марказий Осиё, АҚШ жануби ва Африканинг айрим ҳудудларида ёғингарчиликларни кўпайтириши мумкин. Шу билан бирга, Австралия, Индонезия ва Жанубий Осиёнинг бир қисмида қурғоқчилик хавфи ортиши кутилмоқда.

БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш ушбу жараёнларни иқлим соҳасидаги жиддий огоҳлантириш деб баҳолаб, мамлакатларни қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтишни тезлаштиришга чақирди.

БМТЭль-НиньоМарказий ОсиёReutersАнтониу Гутерриш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди