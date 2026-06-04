Ўзбекистонда кафе ва ресторанлар савдоси 70 трлн сўмга яқинлашди

·43·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда кафе ва ресторанлар савдоси 70 трлн сўмга яқинлашди
Аудио версияси

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 май ҳолатида Ўзбекистонда умумий овқатланиш йўналишида 32 минг 266 та тижорат корхонаси ишламоқда.

Жорий йилнинг январь–апрель ойларида кафе, ресторан ва бошқа овқатланиш масканлари орқали амалга оширилган савдо ҳажми 69,8 триллион сўмга етди. Бу 2025 йилнинг шу даври билан таққослаганда 7,2 фоизга юқори натижа ҳисобланади.

Савдо айланмасининг катта қисми кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳиссасига тўғри келган. Уларнинг улуши 79,8 фоизни ташкил этган.

Йирик корхоналар эса умумий кўрсаткичнинг 20,2 фоизини шакллантирган. Бу рақамлар Ўзбекистонда овқатланиш хизматлари бозорида асосий фаоллик кичик ва ўрта бизнес вакиллари томонидан таъминланаётганини кўрсатмоқда.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди