Депутат Grok орқали сохта тасвирлари яратилгани сабабли Маскни судга берди

·42·Дунё
Депутат Grok орқали сохта тасвирлари яратилгани сабабли Маскни судга берди
Аудио версияси

Британия парламенти аъзоси Жесс Асато Илон Маскка тегишли xAI компаниясига қарши суд даъвоси киритди. Унинг таъкидлашича, компаниянинг Grok сунъий интеллект платформаси орқали унинг сохта ва ахлоққа зид тасвирлари яратилган.

Асато Лейбористлар партияси депутати бўлиб, Grok орқали яратилган бундай контент минглаб аёллар ва болаларга зарар етказганини айтмоқда.

Депутатнинг фикрича, бу ҳолат тасодиф ёки оддий нотўғри фойдаланиш эмас, балки платформани яратганлар қабул қилган қарорлар оқибати ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, Асато 2026 йил январь ойида Grok фаолиятини танқид қилганидан кейин ижтимоий тармоқларда унинг сохта расмлари тарқалган.

У Лондон Олий судига шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш қонунларини бузиш ва шахсий ҳаёт дахлсизлигига аралашиш бўйича даъво киритган. xAI компанияси ҳозирча ушбу даъво юзасидан расмий изоҳ бермаган.

Жесс АсатоИлон МаскxAIGrokЛондон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Депутат Grok орқали сохта тасвирлари яратилгани сабабли Маскни судга берди – Zamin.uz, 04.06.2026