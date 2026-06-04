SpaceX’нинг катта режаси Маскни дунёдаги биринчи триллионер қилиши мумкин

·78·Дунё
SpaceX’нинг катта режаси Маскни дунёдаги биринчи триллионер қилиши мумкин
Аудио версияси

Илон Маск дунёдаги биринчи триллионерга айланиши мумкин. The Guardian маълумотига кўра, бу SpaceX компаниясининг акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириши муваффақиятли ўтса юз бериши эҳтимол.

Нашрнинг ёзишича, SpaceX IPO орқали тахминан 75 миллиард доллар маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Бу жараён келгуси ҳафталарда амалга ошиши мумкинлиги айтилмоқда.

Компания ҳар бир акцияни 135 доллардан сотишни ва жами 555,6 миллион дона акцияни жойлаштиришни кўзлаган. Агар режа амалга ошса, SpaceX’нинг бозор қиймати 1,77 триллион долларга етиши мумкин.

The Guardian бу ҳолат фонд бозори тарихидаги энг йирик IPO бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Маскнинг SpaceX’даги улуши эса унинг бойлигини рекорд даражага олиб чиқиши эҳтимол.

Илон МаскSpaceXThe Guardian
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди