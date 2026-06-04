Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Бугун, 4 июнь куни Қуёшда юз берган кучли X синфидаги чақнашлар натижасида ҳосил бўлган плазма оқими Ер ионосферасига етиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Космик тадқиқотлар институти қошидаги Қуёш астрономияси лабораторияси маълум қилди.
Мутахассислар маълумотига кўра, мазкур чақнашлар таъсирида сайёрада 6–7 баллик даражадаги кучли магнит бўрони юзага келиши эҳтимоли бор.
Қайд этилишича, плазма оқимининг Ер магнит майдони билан ўзаро таъсири вақтида айрим одамларда уйқу сифати ёмонлашиши, чарчоқ ҳисси кучайиши ҳамда юрак уриши ритмида айрим ўзгаришлар кузатилиши мумкин.
Шу муносабат билан мутахассислар аҳолига ўз саломатлигига жиддий эътибор қаратишни, ортиқча жисмоний фаоллик ва руҳий зўриқишлардан эҳтиёт бўлишни тавсия этмоқда.
…