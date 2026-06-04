Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин

·165·Ўзбекистон
Бугун Ерда кучли магнит бўрони кузатилиши мумкин
Аудио версияси

Бугун, 4 июнь куни Қуёшда юз берган кучли X синфидаги чақнашлар натижасида ҳосил бўлган плазма оқими Ер ионосферасига етиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Россия Фанлар академиясининг Космик тадқиқотлар институти қошидаги Қуёш астрономияси лабораторияси маълум қилди.

Мутахассислар маълумотига кўра, мазкур чақнашлар таъсирида сайёрада 6–7 баллик даражадаги кучли магнит бўрони юзага келиши эҳтимоли бор.

Қайд этилишича, плазма оқимининг Ер магнит майдони билан ўзаро таъсири вақтида айрим одамларда уйқу сифати ёмонлашиши, чарчоқ ҳисси кучайиши ҳамда юрак уриши ритмида айрим ўзгаришлар кузатилиши мумкин.

Шу муносабат билан мутахассислар аҳолига ўз саломатлигига жиддий эътибор қаратишни, ортиқча жисмоний фаоллик ва руҳий зўриқишлардан эҳтиёт бўлишни тавсия этмоқда.

Россия фанлар академиясиКосмик тадқиқотлар институтиҚуёш астрономияси лабораторияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага мамлакатнинг айрим ҳудудларида ёмғир кутилмоқдаКеча, 18:45Ёшлар учун бизнес ва таълимга имтиёзли кредитлар ажратиш бошланадиКеча, 17:44Пенсионерлар учун санаторийларга йўлланма олишда янги тизим қўлланадиКеча, 17:30Шавкат Мирзиёев Петербургда Путин билан муҳим учрашув ўтказади (фото)Кеча, 16:31Тошкентда иссиқлик таъминоти тизими 2028 йилгача янгиланадиКеча, 12:41Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди