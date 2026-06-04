Жалолиддин Аҳмадалиев “Қўқонлик” концертида бошловчисиз қўшиқ куйлаб мухлисларини ҳайрон қолдирди

·3.1K·Маданият
Жалолиддин Аҳмадалиев “Қўқонлик” концертида бошловчисиз қўшиқ куйлаб мухлисларини ҳайрон қолдирди
Аудио версияси

Таниқли эстрада хонандаси Жалолиддин Аҳмадалиев 28–31 май кунлари “Халқлар дўстлиги” санъат саройида “Қўқонлик” номли навбатдаги яккахон концерт дастурини тақдим этди. Тўрт кун давом этган концерт мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.

Санъаткор бу гал ҳам ўз анъанасига содиқ қолиб, асосий эътиборни жонли ижрога қаратди. Дастур давомида Жалолиддин Аҳмадалиев жами 37 та таронани ижро этди. Уларнинг аксарияти мухлислар орасида машҳур бўлган хит қўшиқлар бўлса, айримлари илк бор тақдим этилди.

Концертнинг яна бир эътиборга молик жиҳати шундаки, дастурда бошловчи ҳам, дуэт чиқишлар ҳам бўлмади. Салкам уч соат давомида хонанда саҳнада ёлғиз ижро қилди. Фақатгина либос алмаштириш вақтларида унинг шогирдлари томошабинлар учун чиқишлар намойиш этди.

“Бу йил концертда бошловчи йўқ. Бошидан охиригача фақат ўзим қўшиқ айтяпман. Чарчаб қолмаслигим учун дастурни тўрт кун қилдик. Репертуар шакллантириш жараёнида жуда қийналдик. Қўшиқларимнинг кўпини халқимиз севиб тинглагани сабабли жами 37 та тарона ижро этишимга тўғри келди”, — деди Жалолиддин Аҳмадалиев.

https://www.instagram.com/reel/DY6ePM3I4Qm/

Жалолиддин АҳмадалиевҚўқонХалқлар дўстлиги саройи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Жалолиддин Аҳмадалиев “Қўқонлик” концертида бошловчисиз қўшиқ куйлаб мухлисларини ҳайрон қолдирди – Zamin.uz, 04.06.2026