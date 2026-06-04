Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилди

·110·Жамият
Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилди
Аудио версияси

Тошкент шаҳрининг айрим ҳудудларида электр таъминотида вақтинча узилишлар кузатилди. Ҳолат метро поездлари ҳаракати ва бекатлардаги ёритиш тизимига ҳам таъсир қилган.

Энергетика вазирлиги маълумотига кўра, 4 июнь куни соат 12:41 да Тошкент иссиқлик электр станциясидаги трансформаторда носозлик юзага келган. Шу сабаб Мирабод, Юнусобод, Мирзо Улуғбек, Шайхонтоҳур ва Олмазор туманларининг айрим жойларида электр ўчган.

Носозлик соат 13:01 да бартараф этилган, соат 13:22 га келиб эса барча истеъмолчилар электр таъминотига қайта уланган.

Шаҳар электр тармоғидаги узилиш сабаб "Ўзбекистон", "Чилонзор" ва "Юнусобод" йўналишларида ҳам қисқа муддатли муаммолар кузатилган. Метро мутахассислари ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун захира генераторларини ишга туширган.

ТошкентМирабодЮнусободМирзо УлуғбекШайхонтоҳур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошландиКеча, 18:11Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушландиКеча, 18:00Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиКеча, 17:56Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошладиКеча, 17:49Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетдиКеча, 11:33Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилдиКеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилди – Zamin.uz, 04.06.2026