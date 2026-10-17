Индонезияда 25 ёшли аёл шаршарадан қулаб ҳалок бўлди

·0·Дунё
Индонезияда 25 ёшли аёл шаршарадан қулаб ҳалок бўлди

Индонезиянинг Ғарбий Суматра вилоятидаги Robo Harau шаршарасида 25 ёшли Windy Rahma Putri ҳалок бўлди. Ҳодиса 2026 йил 15 октябрь куни аёл шаршара ҳудудида чўмилаётган вақтда содир бўлган. Бу ҳақда Detik.com хабар берди.

Маҳаллий ОАВлар хабар беришича, аёл сув оқими яқинида сирпаниб кетиб, пастга қулаб тушган. У сувга оқиб кетганидан сўнг қидирув-қутқарув ишлари бошланган.

Қидирув ишлари 16 октябрь куни ҳам давом эттирилган. Ғарбий Суматра вилоятидаги Паданг қидирув-қутқарув хизмати раҳбари Абдул Маликнинг маълум қилишича, аёлнинг жасади соат 10:45 да топилган. Шундан сўнг унинг жасади эвакуация қилиниб, оила аъзоларига топширилган.

Windy Rahma PutriRobo HarauDetik.comPadang Qidirov-Qutqaruv Xizmati
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда етти қаватли бино қулаб тушди, беш киши ҳалок бўлдиИстанбулда етти қаватли бино қулаб тушди, беш киши ҳалок бўлди10 октябр 10:43Покистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлдиПокистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлди15 октябр 16:51Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)16 сентябр 16:11Индонезияда даҳшатли авария: автобус ва танкер тўқнашдиИндонезияда даҳшатли авария: автобус ва танкер тўқнашди6 май 21:39Тула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраландиТула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраланди5 август 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди