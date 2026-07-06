Венесуэладаги зилзила қурбонлари сони 3300 нафардан ошди
Venesuelada yuz bergan vayronkor zilzila oqibatida qurbonlar soni minglabga yetdi. Tabiiy ofat mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazib, minglab insonlarni boshpanasiz qoldirdi. Hozirda hududda qutqaruv ishlari va gumanitar yordam ko‘rsatish choralari keng ko‘lamda olib borilmoqda.
Venesuela Bolivar Respublikasi Milliy assambleyasi raisi Xorxe Rodriges hukumat hisobotlariga tayangan holda, 24-iyun kuni sodir bo‘lgan zilzila natijasida halok bo‘lganlar soni 3 342 nafarga yetganini ma'lum qildi. Afsuski, oxirgi ikki sutka ichida tirik holda topilganlar soni o‘zgarmagan bo‘lsa-da, qurbonlar ro‘yxati yana 388 nafarga ko‘paygan. Tabiiy ofatning ko‘lami juda katta bo‘lib, rasmiy statistikaga ko‘ra, 16 740 kishi jarohat olgan.
Infratuzilma va aholiga yetkazilgan zarar
Zilzila nafaqat insonlar hayotiga, balki mamlakat moddiy boyliklariga ham og‘ir zarba berdi. 24-iyun kuni yuz bergan ikki kuchli silkinish va undan keyin qayd etilgan 995 ta aftershoklar binolarning mustahkamligiga salbiy ta'sir ko‘rsatdi. Natijada:
- 856 ta bino zarar ko‘rgan, shundan 190 tasi butunlay vayron bo‘lgan;
- 17 345 nafar fuqaro uy-joysiz qolgan;
- 86 794 ta oilaga zarur yordam ko‘rsatilgan.
Hozirgi kunda boshpanasiz qolgan aholini joylashtirish va ularni minimal sharoitlar bilan ta'minlash maqsadida mamlakatning turli hududlarida 79 ta vaqtinchalik lager tashkil etilgan.
Falokat oqibatlarini bartaraf etish uchun mobilizatsiya choralari ko‘rilgan. Qutqaruv ishlariga jami 4 088 nafar xorijiy mutaxassis, 29 567 nafar harbiy xizmatchi va favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari, shuningdek, 27 482 nafar ko‘ngilli jalb qilingan. Shuni ta'kidlash joizki, qutqaruvchilar tomonidan 6 462 nafar inson qutqarib qolindi.
Gumanitar yordam yetkazish ishlari ustuvor yo‘nalishga aylantirilgan. Hukumat tomonidan jabrlangan hududlarga 9 585 tonna oziq-ovqat mahsulotlari va 669 008 litr ichimlik suvi yetkazib berildi. Bunday keng ko‘lamli tabiiy ofatlar dunyo hamjamiyati uchun ogohlantirish bo‘lib, binolarning seysmik chidamliligini oshirish va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rishning naqadar muhimligini yana bir bor isbotlamoqda.
…