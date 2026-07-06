Венесуэладаги зилзила қурбонлари сони 3300 нафардан ошди

·0·Дунё
Венесуэладаги зилзила қурбонлари сони 3300 нафардан ошди

Venesuelada yuz bergan vayronkor zilzila oqibatida qurbonlar soni minglabga yetdi. Tabiiy ofat mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazib, minglab insonlarni boshpanasiz qoldirdi. Hozirda hududda qutqaruv ishlari va gumanitar yordam ko‘rsatish choralari keng ko‘lamda olib borilmoqda.

Venesuela Bolivar Respublikasi Milliy assambleyasi raisi Xorxe Rodriges hukumat hisobotlariga tayangan holda, 24-iyun kuni sodir bo‘lgan zilzila natijasida halok bo‘lganlar soni 3 342 nafarga yetganini ma'lum qildi. Afsuski, oxirgi ikki sutka ichida tirik holda topilganlar soni o‘zgarmagan bo‘lsa-da, qurbonlar ro‘yxati yana 388 nafarga ko‘paygan. Tabiiy ofatning ko‘lami juda katta bo‘lib, rasmiy statistikaga ko‘ra, 16 740 kishi jarohat olgan.

Infratuzilma va aholiga yetkazilgan zarar

Zilzila nafaqat insonlar hayotiga, balki mamlakat moddiy boyliklariga ham og‘ir zarba berdi. 24-iyun kuni yuz bergan ikki kuchli silkinish va undan keyin qayd etilgan 995 ta aftershoklar binolarning mustahkamligiga salbiy ta'sir ko‘rsatdi. Natijada:

  • 856 ta bino zarar ko‘rgan, shundan 190 tasi butunlay vayron bo‘lgan;
  • 17 345 nafar fuqaro uy-joysiz qolgan;
  • 86 794 ta oilaga zarur yordam ko‘rsatilgan.

Hozirgi kunda boshpanasiz qolgan aholini joylashtirish va ularni minimal sharoitlar bilan ta'minlash maqsadida mamlakatning turli hududlarida 79 ta vaqtinchalik lager tashkil etilgan.

Falokat oqibatlarini bartaraf etish uchun mobilizatsiya choralari ko‘rilgan. Qutqaruv ishlariga jami 4 088 nafar xorijiy mutaxassis, 29 567 nafar harbiy xizmatchi va favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari, shuningdek, 27 482 nafar ko‘ngilli jalb qilingan. Shuni ta'kidlash joizki, qutqaruvchilar tomonidan 6 462 nafar inson qutqarib qolindi.

Gumanitar yordam yetkazish ishlari ustuvor yo‘nalishga aylantirilgan. Hukumat tomonidan jabrlangan hududlarga 9 585 tonna oziq-ovqat mahsulotlari va 669 008 litr ichimlik suvi yetkazib berildi. Bunday keng ko‘lamli tabiiy ofatlar dunyo hamjamiyati uchun ogohlantirish bo‘lib, binolarning seysmik chidamliligini oshirish va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rishning naqadar muhimligini yana bir bor isbotlamoqda.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:11Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиБугун, 15:51Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиРоссияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди