Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етди

·27·Дунё
Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етди

Япониянинг Кумамото префектурасида 28 июль куни содир бўлган 7,1 магнитудали кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 13 кишига етди. Бу ҳақда мамлакат бош вазири Санаэ Такаичи маълум қилди.

Бош вазирнинг сўзларига кўра, маҳаллий вақт билан соат 08:30 ҳолатига кўра қурбонлар сони 13 нафарни ташкил этган. Унинг таъкидлашича, ҳозирда барча куч ва воситалар қутқарув ишларига сафарбар этилган.

Vayron bo'lgan savdo markazi yonida qutqaruv mashinalari to'plangan.

«Ҳали ҳам вайроналар остида тирик қолган бўлиши мумкин бўлган инсонлар бор. Бу вақт билан кураш демакдир. Имкон қадар кўпроқ одамни топиш ва хавфсиз жойга олиб чиқиш учун барча чоралар кўрилмоқда», деди Такаичи.

Шунингдек, бош вазир ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва жабрланганларга ҳамдардлик билдирди.

Табиий офат оқибатида Кашима шаҳрида жойлашган Aeon Mall савдо марказининг иккинчи қавати қулаб тушди. Ҳодиса вақтида бинода бўлган айрим одамлар вайроналар остида қолиб кетган. Дастлабки маълумотларга кўра, ер силкиниши пайтида газ сизиши кузатилиб, бу портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Қидирув-қутқарув ишларига Япония Мудофаа кучлари ҳам жалб этилган. Қутқарувчилар бедарак йўқолганларни излаш ва жабрланганларни эвакуация қилиш ишларини узлуксиз давом эттирмоқда.

Зилзила эпицентри Токиодан тахминан 900 километр жануби-ғарбий ҳудудда жойлашган. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, Яцуширо шаҳридаги шифохонага 40 га яқин ярадор олиб келинган. Яна қарийб 50 нафар жабрланувчи Кумамото шаҳридаги тиббиёт муассасаларига етказилган.

Табиий офат транспорт инфратузилмасига ҳам таъсир кўрсатди. Асо Кумамото аэропортидаги учиш-қўниш йўлаги вақтинча ёпилган бўлиб, унинг қачон қайта ишга туширилиши ҳозирча маълум эмас.

Мифуне шаҳар ҳокимияти вакили Ҳироки Шимоданинг айтишича, ер силкиниши унга ўн йил аввалги вайронкор Кумамото зилзиласини эсга солган.

«Тебранишни ҳис қилган заҳотим ўша даҳшатли кунлар ёдимга тушди. Атрофдаги айрим уйларнинг томлари қулаб тушганини кўриб, қаттиқ қўрқдим», деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаЭгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаБугун, 05:19АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганБугун, 05:10Ер тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқландиЕр тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқландиБугун, 01:242029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўради2029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўрадиБугун, 01:06Археологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиАрхеологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиБугун, 01:02«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайди«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайдиБугун, 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда