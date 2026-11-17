Тренажёрдаги бир лаҳзалик мувозанатсизлик фожиа билан тугади: 22 ёшли қиз ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Индонезиянинг Понтианак шаҳридаги К-Гйм спорт залида 22 ёшли Фатия Нур Эка Рахма югуриш йўлакчасидан йиқилиб, учинчи қават деразасидан қулаши оқибатида вафот этди.
- 2024 йил 18 июн куни содир бўлган ушбу фожиага тренажёрнинг очиқ деразага жуда яқин, яни 60 сантиметр масофада ва ҳимоя тўсиқларисиз ўрнатилгани сабаб бўлган.
Индонезиядаги спорт залларидан бирида содир бўлган фожиа орадан икки йилга яқин вақт ўтгач, ижтимоий тармоқларда яна кенг муҳокама қилинмоқда. 22 ёшли қиз югуриш йўлакчасида машқ қилаётган пайтда мувозанатни йўқотиб, учинчи қаватдаги деразадан ташқарига қулаб тушган. Оғир жароҳат олган қиз шифохонада вафот этган.
Энг ачинарлиси, дастлабки маълумотларга кўра, фожиага олиб келган ҳолатлардан бири тренажёрнинг хавфли жойлаштирилиши билан боғлиқ бўлган. Югуриш йўлакчаси очиқ деразага жуда яқин ўрнатилган, ҳимоя тўсиқлари эса бўлмаган.
Фожиа қандай содир бўлган?
Ҳодиса 2024 йил 18 июнь куни Индонезиянинг Ғарбий Калимантан провинциясидаги Понтианак шаҳрида жойлашган K-Gym спорт залида юз берган.
Маълумотларга кўра, 22 ёшли Фатия Нур Эка Рахма (Fathiya Nur Eka Rahma) югуриш йўлакчасида қарийб 30 дақиқа машқ қилган. Кейин у тезликни пасайтириб, юзини сочиқ билан артмоқчи бўлган.
Айнан шу пайтда қиз мувозанатни йўқотган. Ҳаракатланаётган югуриш лентаси уни орқа томонга улоқтирган ва у дераза томонга йиқилган. Натижада учинчи қаватдаги очиқ деразадан ташқарига қулаб тушган.
Тренажёр деразага жуда яқин ўрнатилган
Ҳодиса тафсилотларида спорт залидаги жиҳозлар жойлашуви алоҳида эътиборни тортмоқда.
Маълум қилинишича, югуриш йўлакчасининг орқа қисми деразага қаратиб ўрнатилган. Тренажёр билан дераза орасидаги масофа тахминан 60 сантиметр бўлган. Дераза очиқ турган, унинг олдида эса одамларнинг ташқарига қулаб кетишининг олдини оладиган ҳимоя тўсиқлари бўлмаган.
Шу сабабли оддий машғулот пайтида юз берган мувозанат йўқотилиши оғир фожиага айланган.
Қиз шифохонада вафот этди, спорт зали эгасига нисбатан иш қўзғатилди
Қулаш оқибатида Фатия оғир бош жароҳатларини олган. У шифохонага етказилганига қарамай, шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.
Ҳодисадан кейин полиция спорт залидаги хавфсизлик шароитларини текширган. Текширув натижалари асосида хавфсизлик талабларига риоя қилмаслик ва бепарволик билан боғлиқ ҳолат юзасидан спорт зали эгасига нисбатан жиноий иш қўзғатилган.
Бу воқеа спорт залларидаги хавфсизлик масаласини яна кун тартибига олиб чиқди
Ушбу фожиа ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видео орқали яна муҳокама марказига чиқди. Бироқ муҳим жиҳат шундаки, видео ҳозир содир бўлган янги ҳодисани эмас, 2024 йил июнь ойидаги воқеани акс эттиради.
Фатия билан содир бўлган фожиа спорт залларида фақат тренажёрларнинг замонавийлиги ёки машғулот шароитларига эмас, балки жиҳозларнинг қандай жойлаштирилганига ҳам жиддий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.
Югуриш йўлакчаси, одатда, хавфсиз жиҳоз сифатида қабул қилинади. Аммо унинг орқа томонида очиқ дераза бўлса, ҳимоя тўсиқлари ўрнатилмаган бўлса, оддий мувозанат йўқотилиши ҳам инсон ҳаётига хавф туғдириши мумкин.
Спорт билан шуғулланиш саломатлик учун фойдали. Лекин машғулот ўтказиладиган жойдаги хавфсизлик талаблари таъминланмаган бўлса, энг оддий машқ ҳам кутилмаган фожиага айланиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…