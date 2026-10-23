Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)
Ҳиндистонда анъанавий диний маросим кутилмаганда жиддий тартибсизлик ва оммавий ваҳимага айланиб кетди.
21 октябрь куни мамлакат бўйлаб нишонланадиган машҳур «Дасара» диний байрами доирасида кумуш ва олтиндан ясалган, оғирлиги 650 килограмм бўлган улкан бутни ташишга мажбур қилинган фил ҳаддан ташқари юк ва шовқинга дош беролмай, қутуриб кетди.
Ҳайратланарли оғирлик ва назоратдан чиққан тўполон
Маълумотларга кўра, жониворнинг бирданига ғазабланиши ва йўналишини ўзгартиришига унинг устига ортилган ҳаддан ташқари оғир муқаддас буюм асосий сабаб бўлган:
Одамлар ҳаётига таҳдид: Назоратдан чиққан улкан фил тўсатдан йўналишини кескин ўзгартириб, маросимга йиғилган юзлаб зиёратчилар ва томошабинларга тўғридан-тўғри хавф сола бошлади;
Катта талофатлар ва пачоқланган машиналар: Тартибсизлик вақтида жонивор йўлида учраган бир нечта транспорт воситаларини пачоқлаб ташлади, атрофдаги иншоотларга шикаст етказди;
Муқаддас бутнинг синши: Тўполон вақтида ҳиндулар учун муқаддас ҳисобланган, юзлаб килограммлик олтин ва кумушдан ишланган ноёб бут ҳам пастга қулаб, сезиларли даражада шикастланди.
Ҳайвонларга нисбатан муносабат муҳокама марказида
Мазкур кўнгилсиз воқеа нафақат байрам иштирокчиларини даҳшатга солди, балки Ҳиндистон жамоатчилиги ҳамда ҳайвонлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи фаоллар орасида кескин баҳсларга сабаб бўлди. Жамоатчилик диний тадбирларда филлар ва бошқа жониворлардан бундай оғир ва шафқатсиз юк ташиш мақсадларида фойдаланиш амалиётини тўхтатишни талаб қилмоқда.
Изоҳлар 0
…