Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)

·5·Дунё
Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)

Ҳиндистонда анъанавий диний маросим кутилмаганда жиддий тартибсизлик ва оммавий ваҳимага айланиб кетди.

21 октябрь куни мамлакат бўйлаб нишонланадиган машҳур «Дасара» диний байрами доирасида кумуш ва олтиндан ясалган, оғирлиги 650 килограмм бўлган улкан бутни ташишга мажбур қилинган фил ҳаддан ташқари юк ва шовқинга дош беролмай, қутуриб кетди.

Ҳайратланарли оғирлик ва назоратдан чиққан тўполон

Маълумотларга кўра, жониворнинг бирданига ғазабланиши ва йўналишини ўзгартиришига унинг устига ортилган ҳаддан ташқари оғир муқаддас буюм асосий сабаб бўлган:

  • Одамлар ҳаётига таҳдид: Назоратдан чиққан улкан фил тўсатдан йўналишини кескин ўзгартириб, маросимга йиғилган юзлаб зиёратчилар ва томошабинларга тўғридан-тўғри хавф сола бошлади;

  • Катта талофатлар ва пачоқланган машиналар: Тартибсизлик вақтида жонивор йўлида учраган бир нечта транспорт воситаларини пачоқлаб ташлади, атрофдаги иншоотларга шикаст етказди;

  • Муқаддас бутнинг синши: Тўполон вақтида ҳиндулар учун муқаддас ҳисобланган, юзлаб килограммлик олтин ва кумушдан ишланган ноёб бут ҳам пастга қулаб, сезиларли даражада шикастланди.

Ҳайвонларга нисбатан муносабат муҳокама марказида

Мазкур кўнгилсиз воқеа нафақат байрам иштирокчиларини даҳшатга солди, балки Ҳиндистон жамоатчилиги ҳамда ҳайвонлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи фаоллар орасида кескин баҳсларга сабаб бўлди. Жамоатчилик диний тадбирларда филлар ва бошқа жониворлардан бундай оғир ва шафқатсиз юк ташиш мақсадларида фойдаланиш амалиётини тўхтатишни талаб қилмоқда.

ҲиндистонДасараҳайвонлар ҳуқуқлариоммавий ваҳима
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди5 сентябр 00:25Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?22 сентябр 17:16Ҳиндистонда даҳшатли ҳолат: байрамда фил бир одамни босиб ўлдирдиҲиндистонда даҳшатли ҳолат: байрамда фил бир одамни босиб ўлдирди3 май 18:16Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алдандиХитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алдандиКеча 22:48Америкалик талаба кўзи боғлиқ ҳолда Рубик кубигини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик талаба кўзи боғлиқ ҳолда Рубик кубигини йиғиб рекорд ўрнатдиКеча 17:38Ҳайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқландиҲайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқландиКеча 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда