Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди

·7·Дунё
Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди

Узоқ йиллардан бери бедарак бўлган қизини топишга умид қилган она бир йил давомида ўзини унинг фарзанди деб таништирган шахс томонидан алданганини билгач, қаттиқ изтиробга тушди.

57 ёшли Сиан Уильямснинг ажрашиб кетган қизи Тиллидан қолган ягона нарса — унинг фотосурати эди. Тилли атиги олти ойлик пайтида васийликка олинган. Бу эса Сианнинг қилмиши туфайли эмасди.

Сианнинг собиқ турмуш ўртоғи Тимоти Женкинс 1996 йил октябрь ойида унинг беш ёшли қизи Жессиканинг ўлими билан боғлиқ одам ўлдиришда айбдор деб топилиб, 10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Тилли бошқа жойда тарбияланган, Сиан эса икки ёшигача қизини назорат остидаги учрашувларда кўриб турган. Кейин Тилли фарзандликка берилган.

Онасига унинг сурати ва ҳаёти ҳақида маълумотлар юбориб турилган, аммо Тилли 18 ёшга тўлганидан кейин бу алоқа ҳам узилган. Сиан қизини бутунлай йўқотган.

Орадан йиллар ўтиб, Сиан Facebook’да фарзандликка олиш билан боғлиқ гуруҳларга қизини излаётгани ҳақида пост жойлаган. Унда Тиллининг туғилган исми ва туғилган санасини ҳам ёзган.

Етти йилдан кейин унга бир аёлдан хабар келган. У ўзини Тилли деб таништирган ва Сиан унинг тўғри туғилган санасини айтганидан сўнг, ниҳоят қизини топганига ишонган.

Аёл ўзини Синди деб таништирган ва тўрт нафар фарзанди борлигини айтган. Сиан унга Тиллидан сақлаб қолган барча фотосуратларни юборган. Синди эса ўзининг суратларини чақалоқликдаги фотолар билан солиштириб, улар ўртасида ўхшашлик борлигини кўрсатган.

Синди ҳатто ДНК тести ўтказишни таклиф қилган, аммо кейин фикридан қайтган. Сиан эса қизини йўқотиб қўйишдан қўрқиб, бу масалани босим билан кўтармаган.

Кейин улар видеоқўнғироқлар орқали мулоқот қилишган. Синди Сианга йигити унга нисбатан зўравон муносабатда бўлаётганини, ҳатто фарзандларини Жессиканинг қотили билан қамоқда учраштирганини айтган.

Dala hovlisida daraxt oldida turgan jingalak sochli yosh bola.

Қизини яна йўқотиб қўйишдан қўрққан Сиан унга зўравон муносабатда бўлаётган йигитидан кетиши учун 150 фунт стерлинг юборган.

2025 йил октябрь ойида Сиан Синди — Тилли деб ишонган аёли билан шахсан учрашиш учун тўрт соат машина ҳайдаб борган. Улар яқинлашгач, Сиан оиласига яқин бўлиш учун кўчиб ҳам ўтган ва фарзандликка олиш бўйича алоқа реестридан ўз исмини чиқарган.

Бироқ ҳаммаси жойига тушгандек кўринган бир пайтда, бошқа аёлдан хабар келди. У Синди Сианнинг ҳақиқий қизи эмаслиги ва бундай ишни аввал ҳам қилганини айтган.

Сиан шубҳа билан Синдига мурожаат қилганида, у аёлни блоклашни сўраган. Аммо кейин яна икки киши шунга ўхшаш маълумот билан чиқди.

Сиан Синдидан ҳақиқатни тан олишни сўраб, сўнгги хабарни юборди. Жавоб эса уни янада ларзага солди:

«Кечирасиз, мен онам бўлишини, мени биринчи ўринга қўядиган инсонни истагандим. Менда бундай инсон ҳеч қачон бўлмаган».

Шундан сўнг Сиан алданганини англай бошлади. Унинг фикрича, Синди Тиллининг туғилган санасини фақат Facebook’даги пост орқали билган. Шунингдек, у ДНК тести масаласида Сиан муносабатлар бузилишидан қўрқиб, талаб қилмаслигини ҳам англаб етган бўлиши мумкин.

Сиан Синди айтган зўравон йигит ҳам ҳақиқий бўлмаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Шу тариқа юборилган 150 фунт ҳам бекор кетган.

Бир йиллик умид ва кутувдан кейин Сиан яна фарзандликка олиш бўйича алоқа реестрига қайтиш учун ариза бермоқда. Унинг Тиллини излаш жараёни эса ҳали ҳам давом этмоқда.

Она энди яна алданишдан қўрқади. У ҳатто ҳақиқий Тилли пайдо бўлса ҳам, унга ишона олиш-олмаслигидан хавотирда.

«Бу воқеа одамларга бўлган ишончимни бутунлай йўқ қилди», — деди Сиан.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)Бугун, 00:08Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиЯшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиКеча, 23:1653 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлдиКеча, 23:03Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиДунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиКеча, 23:02Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКиевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКеча, 22:44Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиТрамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиКеча, 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди