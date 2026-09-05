Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди
Узоқ йиллардан бери бедарак бўлган қизини топишга умид қилган она бир йил давомида ўзини унинг фарзанди деб таништирган шахс томонидан алданганини билгач, қаттиқ изтиробга тушди.
57 ёшли Сиан Уильямснинг ажрашиб кетган қизи Тиллидан қолган ягона нарса — унинг фотосурати эди. Тилли атиги олти ойлик пайтида васийликка олинган. Бу эса Сианнинг қилмиши туфайли эмасди.
Сианнинг собиқ турмуш ўртоғи Тимоти Женкинс 1996 йил октябрь ойида унинг беш ёшли қизи Жессиканинг ўлими билан боғлиқ одам ўлдиришда айбдор деб топилиб, 10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Тилли бошқа жойда тарбияланган, Сиан эса икки ёшигача қизини назорат остидаги учрашувларда кўриб турган. Кейин Тилли фарзандликка берилган.
Онасига унинг сурати ва ҳаёти ҳақида маълумотлар юбориб турилган, аммо Тилли 18 ёшга тўлганидан кейин бу алоқа ҳам узилган. Сиан қизини бутунлай йўқотган.
Орадан йиллар ўтиб, Сиан Facebook’да фарзандликка олиш билан боғлиқ гуруҳларга қизини излаётгани ҳақида пост жойлаган. Унда Тиллининг туғилган исми ва туғилган санасини ҳам ёзган.
Етти йилдан кейин унга бир аёлдан хабар келган. У ўзини Тилли деб таништирган ва Сиан унинг тўғри туғилган санасини айтганидан сўнг, ниҳоят қизини топганига ишонган.
Аёл ўзини Синди деб таништирган ва тўрт нафар фарзанди борлигини айтган. Сиан унга Тиллидан сақлаб қолган барча фотосуратларни юборган. Синди эса ўзининг суратларини чақалоқликдаги фотолар билан солиштириб, улар ўртасида ўхшашлик борлигини кўрсатган.
Синди ҳатто ДНК тести ўтказишни таклиф қилган, аммо кейин фикридан қайтган. Сиан эса қизини йўқотиб қўйишдан қўрқиб, бу масалани босим билан кўтармаган.
Кейин улар видеоқўнғироқлар орқали мулоқот қилишган. Синди Сианга йигити унга нисбатан зўравон муносабатда бўлаётганини, ҳатто фарзандларини Жессиканинг қотили билан қамоқда учраштирганини айтган.
Қизини яна йўқотиб қўйишдан қўрққан Сиан унга зўравон муносабатда бўлаётган йигитидан кетиши учун 150 фунт стерлинг юборган.
2025 йил октябрь ойида Сиан Синди — Тилли деб ишонган аёли билан шахсан учрашиш учун тўрт соат машина ҳайдаб борган. Улар яқинлашгач, Сиан оиласига яқин бўлиш учун кўчиб ҳам ўтган ва фарзандликка олиш бўйича алоқа реестридан ўз исмини чиқарган.
Бироқ ҳаммаси жойига тушгандек кўринган бир пайтда, бошқа аёлдан хабар келди. У Синди Сианнинг ҳақиқий қизи эмаслиги ва бундай ишни аввал ҳам қилганини айтган.
Сиан шубҳа билан Синдига мурожаат қилганида, у аёлни блоклашни сўраган. Аммо кейин яна икки киши шунга ўхшаш маълумот билан чиқди.
Сиан Синдидан ҳақиқатни тан олишни сўраб, сўнгги хабарни юборди. Жавоб эса уни янада ларзага солди:
«Кечирасиз, мен онам бўлишини, мени биринчи ўринга қўядиган инсонни истагандим. Менда бундай инсон ҳеч қачон бўлмаган».
Шундан сўнг Сиан алданганини англай бошлади. Унинг фикрича, Синди Тиллининг туғилган санасини фақат Facebook’даги пост орқали билган. Шунингдек, у ДНК тести масаласида Сиан муносабатлар бузилишидан қўрқиб, талаб қилмаслигини ҳам англаб етган бўлиши мумкин.
Сиан Синди айтган зўравон йигит ҳам ҳақиқий бўлмаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Шу тариқа юборилган 150 фунт ҳам бекор кетган.
Бир йиллик умид ва кутувдан кейин Сиан яна фарзандликка олиш бўйича алоқа реестрига қайтиш учун ариза бермоқда. Унинг Тиллини излаш жараёни эса ҳали ҳам давом этмоқда.
Она энди яна алданишдан қўрқади. У ҳатто ҳақиқий Тилли пайдо бўлса ҳам, унга ишона олиш-олмаслигидан хавотирда.
«Бу воқеа одамларга бўлган ишончимни бутунлай йўқ қилди», — деди Сиан.
…