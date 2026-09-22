Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?
Голливуд ва жаҳон мода олами оғир жудоликдан ларзага келди. 90-йилларнинг афсонавий супермодели Синди Кроуфорд ва тадбиркор Рэнди Гербернинг 27 ёшли тўнғич ўғли, таниқли модель Пресли Гербер Лос-Анжелесдаги реабилитация марказларидан бирида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмди. Машҳур TMZ порталининг Санта-Моника полиция департаментидаги ишончли манбаларига таяниб хабар беришича, ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу ўлимни дастлабки тахмин сифатида гиёҳвандлик воситаларининг меъёридан ортиқ қабул қилиниши (передозировка) эҳтимоли бўйича текширмоқда.
Маълум бўлишича, 911 қутқарув хизматига бевосита дозани ошириб юбориш хавфи ҳақида шошилинч чақирув келиб тушган, воқеа жойига етиб келган полиция эса зўравонлик ёки жиноий қотиллик аломатларини топмаган. Лос-Анжелес округи суд-тиббиёт экспертизаси марҳумнинг танасини ёриб текширган бўлса-да, ўлимнинг расмий сабабини аниқлашни токсикологик хулосалар чиққунга қадар («қолдирилган» мақомида) тўхтатиб турди. Марҳум Пресли жорий йилнинг март ойида ижтимоий тармоқлардаги постида йиллар давомида қочиб юрган муаммоларига тик боқишга қарор қилганини ва бўлажак даволаниш курси унинг ҳаётидаги сўнггиси бўлишига чин дилдан умид қилаётганини ёзиб қолдирган эди. Афсуски, ушбу умидбахш кураш Лос-Анжелес клиникасидаги совуқ ажал билан тугади.
Хўш, Голливуднинг энг ҳавас қилинган «олтин оиласи» фарзандини қарамлик гирдобидан нега қутқариб қололмади, реабилитация маркази ичида нима юз берди ва суд-тиббиёт экспертизаси қандай сирларни очиқлаши мумкин?
«911 чақируви, реабилитациядаги ўлим ва сўнгги пост»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси
Пресли Гербернинг ўлими бўйича маълум бўлган энг муҳим тафсилотлар:
27 ёшда келган ажал: Супермодель Синди Кроуфорднинг ўғли Пресли Гербер 21 сентябрь куни Лос-Анжелесдаги реабилитация марказида вафот этди;
Наркотик дозаси тахмини: Санта-Моника полициясига 911 орқали гиёҳванд модда дозаси ошириб юборилгани ҳақида чақирув бўлган ва ҳолат текширилмоқда;
Зўравонлик аломатлари йўқ: Полиция ходимлари ҳодиса жойида ташқи кучлар ёки қотиллик белгилари мавжуд эмаслигини тасдиқлади;
Экспертиза тўлиқ хулосани кутмоқда: Лос-Анжелес суд-тиббий эксперти ўлим сабабини ҳозирча расман эълон қилмади, токсикология таҳлили кутилмоқда;
«Бу мен учун охиргиси бўлади»: Марҳум модель баҳорда ижтимоий тармоқда даволанишга кетаётгани ва иллатларни бутунлай енгиш ниятида эканини билдирган эди.
Пресли Гербер иши: Ҳодиса тафсилотлари ва қайд этилган маълумотлар
Лос-Анжелес полицияси ва ОАВ маълумотлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Расмий ва инсайдерлик маълумотлари
Марҳумнинг шахси
Пресли Гербер (Синди Кроуфорд ва Рэнди Гербернинг ўғли)
Ёши ва касби
27 ёш, модель ва фотомодель
Вафот этган санаси ва жойи
2026 йил 21 сентябрь, Лос-Анжелес реабилитация маркази
911 хизматига берилган сигнал
Тахминий гиёҳванд модда дозаси оширилиши (передозировка)
Криминал аломатлар
Қотиллик ёки зўравонлик излари аниқланмаган
Суд экспертизаси мақоми
«Кечиктирилган» (Токсикологик таҳлил натижалари кутилмоқда)
Март ойидаги сўнгги мурожаати
Қарамликка қарши курашиш ва даволанишни охирига етказиш умиди
Психология ва юлдузлар ҳаёти экспертизаси: Нега «олтин ёшлар» бу гирдобдан чиқа олмайди?
Психотерапевтлар, криминологлар ва Голливуд таҳлилчиларининг хулосалари:
«Юлдузли оила» босими ва омма эътибори: Дунё тан олган афсонавий она ва миллиардер ота соясида улғайиш кўпинча фарзандларда оғир психологик комплекслар ва ўзини исботлаш стрессини келтириб чиқаради; Пресли Гербер йиллар давомида депрессия ва ички безовталиклар билан курашиб келгани сир эмас эди;
Реабилитация марказларидаги назорат муаммоси: Беморларнинг ҳатто ёпиқ ихтисослаштирилган клиникаларда ҳам тақиқланган моддаларни топиш ҳолатлари АҚШда тез-тез учраб туради; полиция эндиликда марказ ичига бу моддалар қайси каналлар орқали кириб келганини аниқлаши лозим;
Токсикологик экспертиза узоқ вақт олади: АҚШда қондаги тақиқланган синтетик моддалар ва дори препаратларининг аниқ таркибини чиқариш учун камида 4–8 ҳафта талаб этилади, шу сабабли суд экспертизаси ҳозирча аниқ ташхисни расман сир тутмоқда;
Оилавий фожиа давоми: Ушбу аянчли ҳодиса катта бойлик, муваффақият ва жаҳонгашталик ҳам инсонни руҳий бўшлиқ ва қарамлик балосидан кафолатлай олмаслигининг аянчли исботи бўлди.
Синди Кроуфорд оиласи учун бу кунлар ҳаётларидаги энг қора ва оғир синов даври сифатида тарихда қолмоқда.
Сизнингча, улкан бойлик ва шуҳратга эга оилаларда ўсган ёшларнинг бундай қарамлик ва руҳий бўшлиққа тушиб қолишига асосий сабаб нима — ортиқча эркинликми ёки ҳаётда маънавий мақсаднинг йўқлиги? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсонни тафаккурга чорловчи ушбу мақолани барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…