TikTok юлдузига айланган 96 ёшли момо: 15 миллион обуначи ва қариялар уйидаги можаро
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Коннектикут штатида яшовчи 96 ёшли Лиллиан Дрониак TikTok платформасида 15 миллиондан ортиқ обуначи тўплаб, интернет юлдузига айланди.
- Блогерлик фаолияти унга ойига 10 минг АҚШ долларидан ортиқ даромад келтирмоқда, бу маблағ унинг қариялар уйидаги харажатларини қоплаш ва эварасининг таълими учун жамғаришга етмоқда.
Ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришиш ва катта даромад топиш фақат ёшларга хос деган қарашлар бутунлай ўзгармоқда. АҚШнинг Коннектикут штатида яшовчи 96 ёшли Лиллиан Дрониак TikTok платформасида ҳақиқий интернет юлдузига айланиб, 15 миллиондан ортиқ обуначи тўплашга муваффақ бўлди.
BBC маълумотларига кўра, кекса блогернинг виртуал фаолияти унга ҳар ой 10 минг АҚШ долларидан ортиқ даромад келтирмоқда. Бу маблағ унинг қариялар уйидаги яшаш харажатларини мустақил тўлаши ва шахсий эҳтиёжлари учун бемалол етиб ортмоқда.
Қариялар уйидаги шовқинли базмлар ва ҳайдалиш хавфи
Лиллиан Дрониакнинг контенти ўзининг самимийлиги, енгил ҳазили ва чегара билмас қувноқлиги билан ажралиб туради:
Контент мавзуси: 96 ёшли блогер ўз саҳифасида кундалик ҳаёти, дугоналари билан ўтказадиган кўнгилочар базмлари, эркаклар билан учрашувлар (дейтинг) ва ёшларга муносабатлар бўйича берадиган бебаҳо маслаҳатларини улашади;
Маъмурият билан можаро: Яқинда қариялар уйи раҳбарияти уни хонасида дугоналари билан уюштирган шовқинли кечалари туфайли муассасадан чиқариб юбориш билан огоҳлантирган;
«Ҳеч ким менга хурсандчиликни тақиқлай олмайди»: Пенсионер аёл маъмурият босимига таслим бўлмаслигини билдирган. Якунда томонлар ўзаро муросага келишган: базмлар ўтказишга рухсат берилган, бироқ хонада спиртли ичимликлар истеъмол қилиш қатъиян тақиқланган.
«Шон-шуҳрат 90 ёшдан кейин келишини кутмагандим»
Кекса юлдуз ўз муваффақияти ва келажак режалари ҳақида тўхталар экан, қуйидаги самимий фикрларни билдирди:
Орзудаги шуҳрат: «Мен машҳур бўлиш учун ҳамма нарсам етарли эканини доим билардим. Фақат бу ҳодиса 90 ёшимдан кейин юз беришини тасаввур ҳам қилмаган эдим», — дейди Дрониак;
Реклама шартномалари: Ҳозирда у йирик халқаро брендлар, хусусан, машҳур косметика компаниялари билан йирик реклама шартномаларини имзолаб, катта гонорарлар олмоқда;
Эвазига келажак инвестицияси: Топаётган даромадининг бир қисмини у эварасининг олий таълими учун махсус жамғармада сақлаб бормоқда;
Ижодий жараён: Видеоларни суратга олиш ва монтаж қилишда унга вақти-вақти билан набираси кўмаклашади, бироқ барча креатив ғоялар ва сценарийларни 96 ёшли момонинг шахсан ўзи ўйлаб топади.
Изоҳлар 0
…