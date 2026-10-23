TikTok юлдузига айланган 96 ёшли момо: 15 миллион обуначи ва қариялар уйидаги можаро

·49·Дунё
TikTok юлдузига айланган 96 ёшли момо: 15 миллион обуначи ва қариялар уйидаги можаро
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Коннектикут штатида яшовчи 96 ёшли Лиллиан Дрониак TikTok платформасида 15 миллиондан ортиқ обуначи тўплаб, интернет юлдузига айланди.
  • Блогерлик фаолияти унга ойига 10 минг АҚШ долларидан ортиқ даромад келтирмоқда, бу маблағ унинг қариялар уйидаги харажатларини қоплаш ва эварасининг таълими учун жамғаришга етмоқда.

Ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришиш ва катта даромад топиш фақат ёшларга хос деган қарашлар бутунлай ўзгармоқда. АҚШнинг Коннектикут штатида яшовчи 96 ёшли Лиллиан Дрониак TikTok платформасида ҳақиқий интернет юлдузига айланиб, 15 миллиондан ортиқ обуначи тўплашга муваффақ бўлди.

BBC маълумотларига кўра, кекса блогернинг виртуал фаолияти унга ҳар ой 10 минг АҚШ долларидан ортиқ даромад келтирмоқда. Бу маблағ унинг қариялар уйидаги яшаш харажатларини мустақил тўлаши ва шахсий эҳтиёжлари учун бемалол етиб ортмоқда.

Қариялар уйидаги шовқинли базмлар ва ҳайдалиш хавфи

Лиллиан Дрониакнинг контенти ўзининг самимийлиги, енгил ҳазили ва чегара билмас қувноқлиги билан ажралиб туради:

  • Контент мавзуси: 96 ёшли блогер ўз саҳифасида кундалик ҳаёти, дугоналари билан ўтказадиган кўнгилочар базмлари, эркаклар билан учрашувлар (дейтинг) ва ёшларга муносабатлар бўйича берадиган бебаҳо маслаҳатларини улашади;

  • Маъмурият билан можаро: Яқинда қариялар уйи раҳбарияти уни хонасида дугоналари билан уюштирган шовқинли кечалари туфайли муассасадан чиқариб юбориш билан огоҳлантирган;

  • «Ҳеч ким менга хурсандчиликни тақиқлай олмайди»: Пенсионер аёл маъмурият босимига таслим бўлмаслигини билдирган. Якунда томонлар ўзаро муросага келишган: базмлар ўтказишга рухсат берилган, бироқ хонада спиртли ичимликлар истеъмол қилиш қатъиян тақиқланган.

«Шон-шуҳрат 90 ёшдан кейин келишини кутмагандим»

Кекса юлдуз ўз муваффақияти ва келажак режалари ҳақида тўхталар экан, қуйидаги самимий фикрларни билдирди:

  • Орзудаги шуҳрат: «Мен машҳур бўлиш учун ҳамма нарсам етарли эканини доим билардим. Фақат бу ҳодиса 90 ёшимдан кейин юз беришини тасаввур ҳам қилмаган эдим», — дейди Дрониак;

  • Реклама шартномалари: Ҳозирда у йирик халқаро брендлар, хусусан, машҳур косметика компаниялари билан йирик реклама шартномаларини имзолаб, катта гонорарлар олмоқда;

  • Эвазига келажак инвестицияси: Топаётган даромадининг бир қисмини у эварасининг олий таълими учун махсус жамғармада сақлаб бормоқда;

  • Ижодий жараён: Видеоларни суратга олиш ва монтаж қилишда унга вақти-вақти билан набираси кўмаклашади, бироқ барча креатив ғоялар ва сценарийларни 96 ёшли момонинг шахсан ўзи ўйлаб топади.

Лиллиан ДрониакTikTokКекса блогерларИнтернет юлдузлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмдиМашҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмди6 октябр 09:3196 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди7 июл 15:27Қариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиҚариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айланди3 июл 14:44Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилди20 август 07:52TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилди18 август 09:56Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?10 июл 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди