96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди

·41·Дунё
96 ёшли буви шовқинли зиёфатлари билан машҳур бўлди

АҚШда 96 ёшли Лилльиан Дрониак қариялар уйида мунтазам уюштирган тунги зиёфатлари сабаб маъмуриятдан расмий огоҳлантириш олди. Бу ҳақда The People нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, қариялар уйи раҳбарияти аёлга қўшниларнинг бир неча бор тушган шикоятлари асосида расмий хат юборган. Маъмуриятнинг таъкидлашича, муассасада мунтазам шовқинли базмлар ўтказиш ҳамда бошқа яшовчиларни спиртли ичимликлар билан меҳмон қилиш ички тартиб-қоидалар ва хавфсизлик талабларига зид ҳисобланади.

Лилльиан Дрониак эса бу қарордан норози эканини билдириб, қариялар уйида яшаш учун ҳар ой 12 минг доллар тўлашини айтган.

«Истаган ишимни қила оламан. Бугун кечқурун яна дугоналарим келади — ичамиз, ғийбат қиламиз. Мен базмларни яхши кўраман ва мени тўхтатиб бўлмайди», — деган у.

Орадан кўп ўтмай, Дрониакнинг вакили вазият ижобий ҳал этилганини маълум қилди. Унга хонасида кечгача меҳмон қабул қилишга рухсат берилган. Бироқ спиртли ичимликлар улашишга оид тақиқ ўз кучида қолган.

Қайд этилишича, Лилльиан Дрониак 2021 йилдан буён ижтимоий тармоқларда видеолар жойлаб келади ва интернет фойдаланувчилари орасида танилган. У икки йилдан буён қариялар уйида яшайди. Дрониак биринчи марта 2024 йилда оёғини синдириб олгач, мазкур муассасага кўчиб ўтган. 2026 йилнинг март ойида эса у қариялар уйида ўзининг 96 ёшини нишонлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиЙўқолган британиялик 10 кун Барселонада дам олдиБугун, 15:59Макрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида икки портлаш юз бердиБугун, 15:51Россияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиРоссияда бензин танқислиги отларга бўлган талабни кескин оширдиБугун, 15:50Дунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиДунёдаги энг катта қоғоз самолёт рекорд ўрнатдиБугун, 15:41Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Ҳиндистонлик севишганлар Россиялик руферларнинг хавфли ҳаракатини такрорлашга уринди (видео)Бугун, 15:38Колумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиКолумбияда ғалати ҳид сигир ўғриларини фош қилдиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди