13 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугундан бошлаб 13 ноябрга қадар давом этадиган Ретроград Меркурий даври мулоқотдаги низолар, ҳужжатлардаги хатоликлар ва ўтмишдаги муаммоларнинг қайталаниши билан тавсифланади.
- Мутахассислар ушбу даврда янги лойиҳаларни бошламаслик, муҳим шартномаларни имзоламаслик ҳамда қимматбаҳо техника ва автомобил харид қилмасликни тавсия этмоқда.
Бугундан бошлаб самовий ҳодисалар орасида энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлувчи «Ретроград Меркурий» даври бошланади ва у 13 ноябрга қадар давом этади. Астрология ихлосмандлари ҳамда ижтимоий тармоқ кузатувчилари мазкур уч ҳафталик босқични жорий йилнинг энг таҳликали ва оғир паллаларидан бири сифатида баҳоламоқда.
Гарчи расмий илм-фан буни сайёралар ҳаракатининг визуал оптик иллюзияси сифатида изоҳласа-да, оммабоп қарашларда ушбу давр инсонлар орасидаги мулоқот, ахборот алмашинуви ва режаларга бевосита рахна солувчи пайт ҳисобланади.
«Хатолар ва низолар мавсуми»: Кузатилиши мумкин бўлган ҳолатлар
Астрологик таҳлиллар ва тармоқдаги кузатувларга кўра, ретроград ҳаракат пайтида қуйидаги муаммолар эҳтимоли сезиларли даражада ошади:
Мулоқотдаги тушунмовчиликлар ва низолар: Сўзлар ва ниятлар нотўғри тушунилиши, арзимас сабаблар билан дўстлар ва яқинлар ўртасида жанжаллар келиб чиқиши мумкин;
Ўтмиш шарпалари: Эски гина-кудратлар, аввалги муносабатлар ёки ҳал қилинмай қолган ўтмишдаги оғриқли мавзулар яна қайта кун тартибига чиқиши кузатилади;
Ҳужжатлар ва тизимдаги хатоликлар: Расмий қоғозлар, юридик битимлар, логистика ва рақамли маълумотлар билан ишлашда чалкашликлар, йўқотишлар ва кечикишлар кўпаяди.
Бу даврда нималардан тийилиш керак?
Мутахассислар 13 ноябрга қадар бўлган вақт оралиғида жиддий хатоларга йўл қўймаслик учун бир қатор чекловларга амал қилишни тавсия этмоқда:
Янги лойиҳаларни бошламаслик: Узоқ муддатли йирик стартаплар, янги бизнес режалар ёки янги ишга ўтиш каби муҳим қадамларни 13 ноябрдан кейинга қолдирган маъқул;
Муҳим шартномаларни имзоламаслик: Юридик ва молиявий битимларни расмийлаштиришдан олдин шартларни қайта-қайта синчиклаб текшириш, имкон бўлса, имзолашни кейинроққа суриш лозим;
Қимматбаҳо техника ва автомобиль харид қилмаслик: Бу даврда сотиб олинган смартфонлар, компьютерлар ёки транспорт воситаларида яширин завод нуқсонлари чиқиши ёки кутилмаган носозликлар юзага келиши эҳтимоли юқори бўлади.
Ретроград давридан қандай унумли фойдаланиш мумкин?
Бу давр фақатгина хавотирлардан иборат эмас — у ҳаётни тартибга солиш учун қулай имкониятдир:
Чала қолиб кетган эски юмушлар ва лойиҳаларни охирига етказиш;
Уй, иш столи ва рақамли хотирани ортиқча чиқинди ва кераксиз файллардан тозалаш;
Шахсий мақсадларни қайта кўриб чиқиб, ички дунёни таҳлил қилиш ва дам олишга вақт ажратиш.
Изоҳлар 0
…