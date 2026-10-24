13 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?

·63·Дунё
13 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугундан бошлаб 13 ноябрга қадар давом этадиган Ретроград Меркурий даври мулоқотдаги низолар, ҳужжатлардаги хатоликлар ва ўтмишдаги муаммоларнинг қайталаниши билан тавсифланади.
  • Мутахассислар ушбу даврда янги лойиҳаларни бошламаслик, муҳим шартномаларни имзоламаслик ҳамда қимматбаҳо техника ва автомобил харид қилмасликни тавсия этмоқда.

Бугундан бошлаб самовий ҳодисалар орасида энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлувчи «Ретроград Меркурий» даври бошланади ва у 13 ноябрга қадар давом этади. Астрология ихлосмандлари ҳамда ижтимоий тармоқ кузатувчилари мазкур уч ҳафталик босқични жорий йилнинг энг таҳликали ва оғир паллаларидан бири сифатида баҳоламоқда.

Гарчи расмий илм-фан буни сайёралар ҳаракатининг визуал оптик иллюзияси сифатида изоҳласа-да, оммабоп қарашларда ушбу давр инсонлар орасидаги мулоқот, ахборот алмашинуви ва режаларга бевосита рахна солувчи пайт ҳисобланади.

«Хатолар ва низолар мавсуми»: Кузатилиши мумкин бўлган ҳолатлар

Астрологик таҳлиллар ва тармоқдаги кузатувларга кўра, ретроград ҳаракат пайтида қуйидаги муаммолар эҳтимоли сезиларли даражада ошади:

  • Мулоқотдаги тушунмовчиликлар ва низолар: Сўзлар ва ниятлар нотўғри тушунилиши, арзимас сабаблар билан дўстлар ва яқинлар ўртасида жанжаллар келиб чиқиши мумкин;

  • Ўтмиш шарпалари: Эски гина-кудратлар, аввалги муносабатлар ёки ҳал қилинмай қолган ўтмишдаги оғриқли мавзулар яна қайта кун тартибига чиқиши кузатилади;

  • Ҳужжатлар ва тизимдаги хатоликлар: Расмий қоғозлар, юридик битимлар, логистика ва рақамли маълумотлар билан ишлашда чалкашликлар, йўқотишлар ва кечикишлар кўпаяди.

Бу даврда нималардан тийилиш керак?

Мутахассислар 13 ноябрга қадар бўлган вақт оралиғида жиддий хатоларга йўл қўймаслик учун бир қатор чекловларга амал қилишни тавсия этмоқда:

  • Янги лойиҳаларни бошламаслик: Узоқ муддатли йирик стартаплар, янги бизнес режалар ёки янги ишга ўтиш каби муҳим қадамларни 13 ноябрдан кейинга қолдирган маъқул;

  • Муҳим шартномаларни имзоламаслик: Юридик ва молиявий битимларни расмийлаштиришдан олдин шартларни қайта-қайта синчиклаб текшириш, имкон бўлса, имзолашни кейинроққа суриш лозим;

  • Қимматбаҳо техника ва автомобиль харид қилмаслик: Бу даврда сотиб олинган смартфонлар, компьютерлар ёки транспорт воситаларида яширин завод нуқсонлари чиқиши ёки кутилмаган носозликлар юзага келиши эҳтимоли юқори бўлади.

Ретроград давридан қандай унумли фойдаланиш мумкин?

Бу давр фақатгина хавотирлардан иборат эмас — у ҳаётни тартибга солиш учун қулай имкониятдир:

  • Чала қолиб кетган эски юмушлар ва лойиҳаларни охирига етказиш;

  • Уй, иш столи ва рақамли хотирани ортиқча чиқинди ва кераксиз файллардан тозалаш;

  • Шахсий мақсадларни қайта кўриб чиқиб, ички дунёни таҳлил қилиш ва дам олишга вақт ажратиш.

Ретроград МеркурийАстрологияАстрологик прогноз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?16 октябр 21:32Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқлади12 сентябр 17:41“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқишБугун 14:15Диогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилдиДиогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилдиБугун 10:38Хитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилдиХитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилдиБугун 10:28Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиБугун 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди