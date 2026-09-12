Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқлади

·0·Дунё
Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқлади

Меркурий сайёраси аввалги ҳисоб-китобларга қараганда 30 фоизга кўпроқ қисқараётган бўлиши мумкин. Олимлар сайёра диаметри 23 километргача кичрайганини аниқлади. Бу ҳақдаги тадқиқот “Associated Press”да эълон қилинди.

Маълум қилинишича, тадқиқот Германия Аэрокосмик марказининг Космик тадқиқотлар институти олимлари томонидан ўтказилган. Тадқиқот муаллифлари Меркурий юзасининг метеоритлар зарбаси натижасида доимий равишда ўзгариб туриши сайёранинг ҳақиқий қисқариш даражасини яширган бўлиши мумкинлигини таъкидлаган.

Меркурий Қуёш тизимидаги энг кичик ва Қуёшга энг яқин сайёра ҳисобланади. Унинг диаметри қарийб 4 минг 900 километрни ташкил этади. Сайёра шаклланганидан бери, яъни тахминан 4,5 миллиард йил давомида кичрайиб келмоқда.

Қайд этилишича, бунга Меркурий ички қисмининг совиши сабаб бўлмоқда. Сайёранинг нисбатан катта темир ядроси совиган сари ҳажман қисқаради. Бу эса мантия ва ер пўстининг сиқилишига олиб келиб, унинг юзасида турли буришишлар ва ёриқлар пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Олимлар Меркурийдаги геологик хариталарни сайёра юзасининг янгиланган хариталари билан таққослаган. Натижада энг нотекис ҳудудларда қисқариш белгилари камроқ экани аниқланган. Тадқиқотчилар айрим буришишлар метеоритларнинг урилиши оқибатида ҳосил бўлган қолдиқлар остида қолиб кетган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Тадқиқот муаллифи Гаку Нишияманинг айтишича, янги ҳисоб-китоблар Меркурий эволюциясини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Айни пайтда Европа ва Япония томонидан юборилган BepiColombo космик аппаратлари Меркурий томон парвоз қилмоқда. Улар ноябрь ойида сайёра орбитасига кириши ва Меркурий қисқаришининг аниқ даражасини ўрганиши кутилмоқда.

Маълумот учун, Меркурий Қуёш тизимидаги энг кичик сайёра ҳисобланади. У Қуёшни 88 кунда бир марта айланиб чиқади. Сайёранинг бир куни эса тахминан 59 Ер кунига тенг. Меркурийда атмосфера жуда юпқа бўлгани сабабли унинг юзасида кундузи ҳарорат 430 даражагача кўтарилса, кечаси минус 180 даражагача тушиши мумкин.

МеркурийГермания Аэрокосмик марказиBepiColomboГаку Нишияман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот бердиБугун, 17:24«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урдиБугун, 17:20Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи