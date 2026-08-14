Why Has Rodrigo Mora’s Transfer Stalled?

·1·Sport
Why Has Rodrigo Mora’s Transfer Stalled?

Rimning Roma klubi va Portugaliyaning Portu jamoasi oʻrtasida isteʼdodli yarim himoyachi Rodriqo Mora transferi boʻyicha muzokaralar vaqtinchalik boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Soʻnggi kunlarda tomonlar kelishuvga erishishi mumkinligi borasida ishonch yuqori boʻlganiga qaramay, soʻnggi tafsilotlar va moliyaviy shartlardagi kelishmovchiliklar jarayonni sekinlashtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma Portuga 9 million yevro miqdoridagi pulli ijara va kelgusida 41 million yevroga sotib olish huquqini oʻz ichiga olgan taklifni yuborgan. Umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi bu summa Portugaliya klubining talablariga mos keladi. Biroq asosiy muammo transfer majburiy emas, balki shunchaki huquq sifatida koʻrsatilganida qolmoqda.

Portu klubi prezidenti Andre Villash-Boash va mashhur agent Jorje Mendesh ishtirokidagi vositachilik urinishlari ham hozircha kutilgan natijani bermadi. 2007-yilda tugʻilgan Rodriqo Mora Portuning akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va klub uning ketishidan moliyaviy foyda koʻrishni hamda byudjetni muvozanatga keltirishni maqsad qilgan. Shu sababli portugaliyaliklar maʼlum shartlar bajarilganda sotib olish majburiyatga aylanishini istamoqda.

Roma pozitsiyasi va moliyaviy cheklovlar

Rimliklar esa moliyaviy Fair-Play qoidalari va kelishuvdagi ulkan raqamlar sababli shartnomaga majburiy sotib olish bandini kiritishni qatʼiyan rad etmoqda. Byudjet imkoniyatlari cheklanganligi bois Roma rahbariyati faqat ixtiyoriy sotib olish sharti bilan cheklanishni maʼqul topmoqda. Natijada ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qoldi, biroq kelishuv butunlay barbod boʻlgani yoʻq.

Goal.com xabar berishicha, Portuning italiyalik bosh murabbiyi Franchesko Farioli matbuot anjumanida transfer mish--mishlariga oʻz munosabatini bildirib, vaziyatni yumshatishga harakat qildi. U Rim klubi bilan boʻlayotgan muzokaralarni shunchaki ortiqcha shovqin deb atadi va futbolchi oʻz jamoasida qolishini taʼkidladi.

«Bu borada hech qanday yangilik yoʻq. Transfer bozori doim shunday ishlaydi. Chempionat davom etayotgan vaqtda transfer oynasining ochiq turishini notoʻgʻri deb bilaman, ammo bu barcha tomonlardan professionallikni talab qiladi», — dedi Farioli.

Murabbiyning Rodriqo Mora boʻyicha qatʼiy qarori

Farioli matbuot anjumanida jamoa futbolchisi atrofida oxirgi haftada juda koʻp xabarlar tarqalganini, biroq ularning aksariyati aniq asosga ega emasligini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, u yosh iqtidorning professional munosabatini alohida eʼtirof etdi.

«Rodriqo Mora — ajoyib professional, u Portu futbolchisi va klubning ashaddiy muxlisi. Biz uni oʻzimiz lozim topgan vaqtda maydonga tushiramiz», deya yakunladi bosh murabbiy.

РомаПортуРодриқо МораФранческо ФариолиТрансферлар
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Como Considering Transfer for Chelsea Striker Liam DelapComo Considering Transfer for Chelsea Striker Liam DelapToday, 18:11PSG Stronger Than Real: Georgian Legend Comments on Kvaratskhelia’s FuturePSG Stronger Than Real: Georgian Legend Comments on Kvaratskhelia’s FutureToday, 18:00What awaits Rio Ngumoha next season?What awaits Rio Ngumoha next season?Today, 17:55Uzbekistan U-20 national team to face South Korea in Tashkent!Uzbekistan U-20 national team to face South Korea in Tashkent!Today, 17:54Islam Makhachev Reveals His Biggest Goal in UFC History: A New Peak in MMA!Islam Makhachev Reveals His Biggest Goal in UFC History: A New Peak in MMA!Today, 17:47Our Judokas Ready to Conquer South America: National Team Lineup!Our Judokas Ready to Conquer South America: National Team Lineup!Today, 17:38
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
A 12-Day Risk Turns Into a Championship: Muradov Makes History (Video)
A 12-Day Risk Turns Into a Championship: Muradov Makes History (Video)
Messi comments on photo of him bathing 6-month-old Yamal
Messi comments on photo of him bathing 6-month-old Yamal
Cristiano Ronaldo sets date for retirement from Portugal national team
Cristiano Ronaldo sets date for retirement from Portugal national team
Totti on Shomurodov: From Injustice in Rome to World Cup 2026 History
Totti on Shomurodov: From Injustice in Rome to World Cup 2026 History
What rating did Abdukodir Khusanov receive in his debut match?
What rating did Abdukodir Khusanov receive in his debut match?
FIFA announces Abdukodir Khusanov's impressive stats
FIFA announces Abdukodir Khusanov's impressive stats