Lugano vs Crvena zvezda: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Lugano vs Crvena zvezda. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lugano starting lineup: 16. von Ballmoos D., 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgic A., 2. Karimov B., 17. Mai L., 6. Papadopoulos A., 11. Steffen R. (captain).
Lugano substitutes: 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 4. Kelvin D., 14. Kendouci A., 26. Marques M., 99. Mina D., 30. Moncada D., 24. Pihlstrom E.
Lugano head coach: Croci-Torti M.
Crvena zvezda starting lineup: 1. Matheus, 9. Dieng B., 21. Elsnik T., 60. Gashtarov M., 45. Gudelj S., 20. Handel T., 22. Kostov V., 33. Krunic R. (captain), 37. Lucic V., 3. Nakayama Y., 23. Ristic M.
Crvena zvezda substitutes: 7. Arnautovic M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 70. Cham M., 77. Gutesa I., 19. Kim Ye-geon, 50. Radanovic S., 55. Saric D., 27. Strika M., 30. Tebo Uchenna F., 13. Veljkovic M.
Crvena zvezda head coach: Riera A.
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