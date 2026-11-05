Crvena zvezda vs Inter Escaldes: Lineups and Live Text Commentary

·28·Sport
Crvena zvezda vs Inter Escaldes: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Crvena zvezda vs Inter Escaldes. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Crvena zvezda starting lineup: 1. Matheus, 60. Gashtarov M., 13. Veljkovic M., 3. Nakayama Y., 75. Loizou L., 20. Handel T., 33. Krunic R., 19. Kim Ye-geon, 21. Elsnik T., 22. Kostov V., 10. Katai A. (captain).

Crvena zvezda substitutes: 15. Abu Fani M., 7. Arnautovic M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 14. Bukari O., 70. Cham M., 9. Dieng B., 77. Gutesa I., 4. Ivanic M., 37. Lucic V., 32. Luckassen D., 30. Tebo Uchenna F.

Crvena zvezda head coach: Riera A.

Inter Escaldes starting lineup: 13. Diaz J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (captain), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 8. David Lopez, 6. Alonso V., 19. Modric, 11. Berlanga D., 9. Chouaib F., 31. Soule.

Inter Escaldes substitutes: 70. Arellano B., 7. Camara J., 23. Diaby L., 1. Freixanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M.

Inter Escaldes head coach: Ortiz F.

Live report1-0 LIVE
45
2 minutes of stoppage time added.
43
Mauricio Pochettino (Inter Escaldes) received the ball from a free kick and his close-range shot went just wide of the left post!
43🟨
Domi Berlanga (Inter Escaldes) receives a yellow card.
43
Play stopped. Thomas Handel (Crvena Zvezda) committed a foul. He acknowledges his mistake, so there are no protests. A free kick is awarded to Inter Escaldes, but they are unlikely to shoot directly.
40
Inter Escaldes are in control of the ball, making a few passes and waiting for an opening to attack.
35🟥
That was a completely senseless move! Aleksandar Katai (Crvena Zvezda) committed a reckless foul, and referee Henrik Nalbandyan showed him a red card.
35VAR
After an eternity-long break, referee Henrik Nalbandyan used VAR and spotted a foul in the build-up! GOAL DISALLOWED, play continues.
34VAR
Crvena Zvezda players stopped their celebration as referee Henrik Nalbandyan signaled for a VAR review, likely to check for a foul in the build-up.
321-0
Goal! After a brilliant pass from E-geon Kim, Aleksandar Katai (Crvena zvezda) received the ball in the box and slotted it into the bottom right corner. 1:0.
32
Rade Krunic (Crvena Zvezda) received a precise pass near the edge of the penalty area and fired a shot immediately, but it missed the target.
28
Young-woo Seol (Crvena zvezda) reached the loose ball in the box and fired a powerful shot towards the center of the goal. However, Xavi Diaz anticipated the shot and easily collected the ball.
26
Modric (Inter Escaldes) committed a foul by playing roughly against his opponent during an attack.
22
The corner kick from Crvena zvezda was well dealt with by Javi Diaz (Inter Escaldes).
22
Half-chance! Thomas Handel (Crvena zvezda) sent a cross into the box, but Javi Diaz reacted well to clear the danger.
21
Hwang In-beom (Red Star) delivered a poor cross, and the opposition defense quickly cleared the ball from the penalty area.
18
Sule (Inter Escaldes) made a solo run, but a defender stopped him, preventing a dangerous chance.
17
Soule (Inter Escaldes) created space for himself and shot from outside the box, but the ball went just wide of the left post.
17
Faisal Shuaib (Inter Escaldes) received the cross and shot from the edge of the box, but the ball went just wide of the post.
14
Matej Gaštarov (Crvena Zvezda) pushed towards the goal, but the defender tracked back in time to win the ball.
11
David Lopez (Inter Escaldes) took the free kick, but it wasn't one of his best deliveries and the ball was easily cleared.
10
Rade Krunic (Crvena Zvezda) made a rough tackle, and Henrik Nalbandyan whistled for a foul. Inter Escaldes awarded a free kick.
7
Aleksandar Katai (Crvena Zvezda) jumped highest from the corner to head the ball, but Javi Diaz saved his effort towards the bottom right corner.
7
The referee points to the corner flag, and Crvena Zvezda will take the corner kick.
6
Aleksandar Katai (Crvena Zvezda) shot from a great position outside the box, but a defender made a brave block.
5
Matej Gaštarov (Crvena Zvezda) failed to cross into the box, his attempt was blocked.
3
Timi Elšnik (Crvena Zvezda) committed a foul; despite initial appearances, the referee made the right call and awarded a free kick to the other team.
1
Today's game has just started, enjoy the match!
22:46
The match is delayed due to a minute of silence.
22:45
Introducing the referee for today's match, Henrik Nalbandyan.
22:45
You can check the team lineups in the match details before kickoff.
22:45
Hello and welcome to our live text commentary! We will keep you updated on all the action as it happens. Starting lineups will be announced shortly.
Crvena zvezdaInter EscaldesConference League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Inter Escaldes vs Univ. Craiova: Lineups and Live Text CommentaryInter Escaldes vs Univ. Craiova: Lineups and Live Text Commentary22 October 21:01Mjallby vs Inter Escaldes: Lineups and Live Text CommentaryMjallby vs Inter Escaldes: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:35Crvena zvezda vs FC Copenhagen: Lineups and Live Text CommentaryCrvena zvezda vs FC Copenhagen: Lineups and Live Text Commentary22 October 20:54Lugano vs Crvena zvezda: Lineups and Live Text CommentaryLugano vs Crvena zvezda: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:33How was Behruz Karimov's debut in European competition rated?How was Behruz Karimov's debut in European competition rated?16 October 07:00“Lugano” defeats “Crvena Zvezda” at home — Main results of UECL Matchday 1“Lugano” defeats “Crvena Zvezda” at home — Main results of UECL Matchday 115 October 23:59
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach