Crvena zvezda vs Inter Escaldes: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Crvena zvezda vs Inter Escaldes. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Crvena zvezda starting lineup: 1. Matheus, 60. Gashtarov M., 13. Veljkovic M., 3. Nakayama Y., 75. Loizou L., 20. Handel T., 33. Krunic R., 19. Kim Ye-geon, 21. Elsnik T., 22. Kostov V., 10. Katai A. (captain).
Crvena zvezda substitutes: 15. Abu Fani M., 7. Arnautovic M., 6. Bajo M., 8. Balov K., 14. Bukari O., 70. Cham M., 9. Dieng B., 77. Gutesa I., 4. Ivanic M., 37. Lucic V., 32. Luckassen D., 30. Tebo Uchenna F.
Crvena zvezda head coach: Riera A.
Inter Escaldes starting lineup: 13. Diaz J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (captain), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 8. David Lopez, 6. Alonso V., 19. Modric, 11. Berlanga D., 9. Chouaib F., 31. Soule.
Inter Escaldes substitutes: 70. Arellano B., 7. Camara J., 23. Diaby L., 1. Freixanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M.
Inter Escaldes head coach: Ortiz F.
Comments 0
…