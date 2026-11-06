Lugano vs Kauno Zalgiris: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Lugano vs Kauno Zalgiris. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lugano starting lineup: 16. von Ballmoos D., 6. Papadopoulos A., 17. Mai L., 7. Alioski E. (captain), 2. Karimov B., 14. Kendouci A., 25. Bislimi U., 27. Dos Santos D., 26. Marques M., 21. Cimignani Y., 9. Ajeti Al.
Lugano substitutes: 91. Behrens K., 18. Bichsel J., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 8. Grgic A., 4. Kelvin D., 99. Mina D., 24. Pihlstrom E., 33. Raffa C., 46. Zanotti M.
Lugano head coach: Croci-Torti M.
Kauno Zalgiris starting lineup: 22. Mikelionis D. (captain), 45. Moutachy J., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 7. Benchaib A., 20. Kalik A., 14. Slivka V., 27. Debeljuh G., 9. Krekovic L.
Kauno Zalgiris substitutes: 24. Burba M., 17. Fiolic I., 8. Karashima Y., 62. Kastrati L. II., 15. Leo Ribeiro, 70. Ourega F., 47. Pocius V., 10. Sirgedas G., 55. Svedkauskas T., 74. Uzkurnys A.
Kauno Zalgiris head coach: Sopic Z.
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