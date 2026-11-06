Lugano vs Kauno Zalgiris: Lineups and Live Text Commentary

·37·Sport
Lugano vs Kauno Zalgiris: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Lugano vs Kauno Zalgiris. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Lugano starting lineup: 16. von Ballmoos D., 6. Papadopoulos A., 17. Mai L., 7. Alioski E. (captain), 2. Karimov B., 14. Kendouci A., 25. Bislimi U., 27. Dos Santos D., 26. Marques M., 21. Cimignani Y., 9. Ajeti Al.

Lugano substitutes: 91. Behrens K., 18. Bichsel J., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 8. Grgic A., 4. Kelvin D., 99. Mina D., 24. Pihlstrom E., 33. Raffa C., 46. Zanotti M.

Lugano head coach: Croci-Torti M.

Kauno Zalgiris starting lineup: 22. Mikelionis D. (captain), 45. Moutachy J., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 7. Benchaib A., 20. Kalik A., 14. Slivka V., 27. Debeljuh G., 9. Krekovic L.

Kauno Zalgiris substitutes: 24. Burba M., 17. Fiolic I., 8. Karashima Y., 62. Kastrati L. II., 15. Leo Ribeiro, 70. Ourega F., 47. Pocius V., 10. Sirgedas G., 55. Svedkauskas T., 74. Uzkurnys A.

Kauno Zalgiris head coach: Sopic Z.

Live report3-0 LIVE
41
Ezgjan Alioski (Lugano) takes the corner kick short.
40
Behruz Karimov (Lugano) delivers a brilliant cross into the box towards Antonios Papadopoulos. He tries to dribble past his marker but fails, and the ball goes out. The referee signals a corner kick. Lugano will have a chance to create danger in front of the opponent's goal.
39
Behruz Karimov (Lugano) made a solo run, but an opponent stopped him, preventing a dangerous chance.
37
Lugano is showing excellent teamwork. They are passing the ball beautifully. Superb team effort.
323-0
Daniel Dos Santos (Lugano) received a brilliant pass from Behruz Karimov at the edge of the box, controlled it with his first touch and fired a precise shot into the bottom right corner. Score: 3-0.
32
Behruz Karimov (Lugano) crossed the ball into the box, but a defender cleared the danger.
31
Lugano failed to capitalize on the corner kick as the opposing defense stayed alert and cleared the danger.
30
Daniel Dos Santos (Lugano) dribbled past the defenders and went one-on-one with the goalkeeper, but failed to score.
28
Lugano burışty qysqa paspen oinady. Dop jaqyndagy seriktesine shygharyldy.
24
That should have been a goal! Albian Ajeti (Lugano) fired a powerful shot, but the ball hit the crossbar!
242-0
Ezgjan Alioski (Lugano) picked up the rebound outside the box and fired a brilliant strike that went in off the crossbar.
23
Daniel Dos Santos (Lugano) struck a first-time shot from outside the box, but the ball went just over the crossbar.
22
Behruz Karimov (Lugano) tried to find Albian Ajeti with a pass, but it was too strong.
20
Daniel Dos Santos (Lugano) sent a precise cross into the box towards Albian Ajeti, but he couldn't reach the ball.
19
The defenders are alert, clearing the dangerous cross from Ezgjan Alioski (Lugano).
17
Lugano is showing great team play, controlling the ball with short passes. Patience is key if they want to find a gap in the defense and score.
13🟨
This yellow card is well-deserved. Anthony Kalik's (FK Kauno Zalgiris) tackle was very rough, and Igal Frid did not hesitate to book him.
111-0
What a goal! Yanis Cimignani (Lugano) darted into the box, controlled the pass and slotted it into the bottom right corner, leaving the keeper stunned!
11
Leon Kreković (FK Kauno Žalgiris) has a minor injury, but looks like he can continue the match.
10
Leon Kreković (FK Kauno Žalgiris) is in pain, and after the referee called the doctors onto the pitch, he is receiving medical attention.
8
Nosa Iyobosa Edokpolor (FK Kauno Zalgiris) was first to the rebound in the box and fired a quick low shot towards the center, beating the keeper, but a defender made a brilliant goal-line clearance.
7
Gabriel Debeljuh's (FK Kauno Zalgiris) pass was blocked.
5
Ezgjan Alioski (Lugano) came close to scoring. He escaped his marker to reach Albian Ajeti's pass, but his shot went just wide of the right post.
4
Lukas Mai (Lugano) tried to reach the ball but caught the opponent's legs. Igal Frid blew the whistle for a foul.
1
Kauno Zalgiris kicks off the match.
1
The match has just started.
01:03
Kauno Zalgiris kicks off the match.
01:00
The match is delayed due to a minute of silence.
01:00
Igal Frid has been appointed as the main referee for today's match, and he will try to officiate fairly and avoid mistakes.
01:00
We now have the starting lineups. You can find them in the match details.
01:00
Welcome to our live text commentary! We will provide you with instant updates on everything happening in the match. Starting lineups will be announced shortly.
LuganoKauno ZalgirisConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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