Ferencvaros vs Plzen: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Ferencvaros vs Plzen. Kick-off: 16 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Ferencvaros starting lineup: 63. Radnoti D., 7. Birmancevic V., 20. Cadu, 17. Corbu M., 11. Dele, 4. Gomez M., 76. Lisztes K., 6. Nagy A., 14. Osvath A., 28. Raemaekers T., 16. Zachariassen K. (captain).
Ferencvaros substitutes: 15. Arzani D., 18. Bagi A., 90. Dibusz D., 71. Lakatos C., 10. Levi J., 72. Madarasz A., 80. Maiga H., 54. Nagy O., 47. O'Dowda C., 33. Ori L., 88. Rommens P., 5. Zohore N.
Ferencvaros head coach: Borbely B.
Plzen starting lineup: 1. Tapaj D., 14. Doski M., 40. Dweh S., 29. Gabriel A., 17. Hrosovsky P. (captain), 25. Kabongo C., 99. Memic A., 20. Panos J., 36. Pirgic S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A.
Plzen substitutes: 30. Baier V., 6. Cerv L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 7. Lawal S., 2. Paliscak T., 19. Souare C., 10. Toure M., 3. Vavro D., 9. Visinsky D., 11. Vydra M., 44. Wiegele F.
Plzen head coach: Kovac R.
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