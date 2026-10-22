Plzen vs Levski Sofia: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Plzen vs Levski Sofia. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Plzen starting lineup: 44. Wiegele F., 99. Memic A., 40. Dweh S., 3. Vavro D., 2. Paliscak T., 6. Cerv L., 18. Ladra T., 19. Souare C., 17. Hrosovsky P. (captain), 25. Kabongo C., 9. Visinsky D.
Plzen substitutes: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Lawal S., 20. Panos J., 36. Pirgic S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A., 5. Spacil K., 1. Tapaj D., 10. Toure M., 11. Vydra M.
Plzen head coach: Kovac R.
Levski Sofia starting lineup: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (captain), 4. Makoun C., 3. Maicon, 8. Grujic M., 19. Moubarik M., 22. Soula M., 35. Serginho, 17. Everton Bala, 7. Reinaldo.
Levski Sofia substitutes: 47. Bouras A., 20. Centelles A., 2. Hevertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.
Levski Sofia head coach: Velazquez J.
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