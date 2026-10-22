Plzen vs Levski Sofia: Lineups and Live Text Commentary

·30·Sport
Plzen vs Levski Sofia: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Plzen vs Levski Sofia. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Plzen starting lineup: 44. Wiegele F., 99. Memic A., 40. Dweh S., 3. Vavro D., 2. Paliscak T., 6. Cerv L., 18. Ladra T., 19. Souare C., 17. Hrosovsky P. (captain), 25. Kabongo C., 9. Visinsky D.

Plzen substitutes: 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Lawal S., 20. Panos J., 36. Pirgic S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A., 5. Spacil K., 1. Tapaj D., 10. Toure M., 11. Vydra M.

Plzen head coach: Kovac R.

Levski Sofia starting lineup: 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (captain), 4. Makoun C., 3. Maicon, 8. Grujic M., 19. Moubarik M., 22. Soula M., 35. Serginho, 17. Everton Bala, 7. Reinaldo.

Levski Sofia substitutes: 47. Bouras A., 20. Centelles A., 2. Hevertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Levski Sofia head coach: Velazquez J.

Live report0-1 LIVE
45+2
Alejandro Hernández blows the whistle to end the first half.
45
A minimum of 1 minute will be added to the game.
440-1
Goal! A terrible mistake by the opponent presented a chance to Everton Bala (Levski Sofia), and he slotted the ball home from close range. 0:1.
39
Tomáš Ladra (Plzeň) shoots from outside the box, but misses the target, the ball goes past the left post.
38
Mehdi Boukamir (Levski Sofia) commits a foul on his opponent, and Alejandro Hernandez blows the whistle to call the infringement.
33
Christophe Kabongo (Plzeň) receives a great cross, rises high and powers a header towards goal! His effort sails wide of the left post. Way off target!
31
Tomáš Ladra (Plzeň) found space on the flank to cross into the box, but the delivery needed to be more precise to threaten the opponent's goal.
28
Cheick Souaré (Plzeň) takes the free kick and fires toward goal, but it's off target, sailing over the crossbar. High, wide, and not pretty at all!
25
The goalkeeper saves Maicon's (Levski Sofia) low shot, the player aimed right at the center of the goal.
23
Denis Visinsky (Plzeň) went down inside the box, but the referee immediately waved away all player appeals.
22
Svetoslav Vutsov showed great reading of the game, preventing Amar Memić (Plzeň) from collecting a pass from outside the box to clear the danger.
21
Tomáš Ladra (Plzeň) picks up a slight knock, but it looks like he will be able to continue.
20
Tomáš Ladra (Plzeň) is down injured and the referee has stopped the play for medical assistance.
20🟨
Alejandro Hernández shows a yellow card to Mazire Soula (Levski Sofia) for a rough foul.
13
Amar Memić (Plzeň) received a short pass inside the penalty area and fired the ball over the crossbar.
11
Lukáš Červ (Plzeň) moves forward and shoots from outside the box, but the ball goes straight down the middle, causing no trouble for Svetoslav Vutsov. A comfortable save.
10
Amar Memić (Plzeň) delivered a great cross into the penalty area, but an opponent's defender cleared the ball.
9
Serginho (Levski Sofia) played a forward pass, but one of the defenders blocked it.
4
Reynaldo (Levski Sofia) unleashed a powerful shot from outside the box, but his effort was blocked by a defender.
1
Levski Sofia gets the match underway.
1
The match has just started.
00:01
Levski Sofia gets the game underway.
00:00
Alejandro Hernández has been appointed as the main referee for this match.
00:00
You can check out the team lineups ahead of the match in the match details.
00:00
Hello and welcome to our live text commentary! We will bring you quick updates on everything happening in the match. Starting line-ups will be announced very soon.
PlzenLevski SofiaEuropa League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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