Ferencvaros vs Torreense: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Ferencvaros vs Torreense. Kick-off: 22 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Ferencvaros starting lineup: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmancevic V., 11. Dele, 4. Gomez M., 72. Madarasz A., 6. Nagy A., 54. Nagy O., 47. O'Dowda C., 16. Zachariassen K. (captain), 5. Zohore N.
Ferencvaros substitutes: 18. Bagi A., 20. Cadu, 17. Corbu M., 90. Dibusz D., 75. Joseph L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maiga H., 14. Osvath A., 28. Raemaekers T., 88. Rommens P., 1. Varga A.
Ferencvaros head coach: Borbely B.
Torreense starting lineup: 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammeh M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vazquez J. (captain), 4. Volnei, 19. Zoabi K.
Torreense substitutes: 27. Abubakari M., 31. Adriel, 14. Aguirre J., 44. Bjerre S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simoes A., 2. Stopira.
Torreense head coach: Tralhao L.
Comments 0
…