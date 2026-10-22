Ferencvaros vs Torreense: Lineups and Live Text Commentary

·32·Sport
Ferencvaros vs Torreense: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Ferencvaros vs Torreense. Kick-off: 22 October, 21:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Ferencvaros starting lineup: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmancevic V., 11. Dele, 4. Gomez M., 72. Madarasz A., 6. Nagy A., 54. Nagy O., 47. O'Dowda C., 16. Zachariassen K. (captain), 5. Zohore N.

Ferencvaros substitutes: 18. Bagi A., 20. Cadu, 17. Corbu M., 90. Dibusz D., 75. Joseph L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maiga H., 14. Osvath A., 28. Raemaekers T., 88. Rommens P., 1. Varga A.

Ferencvaros head coach: Borbely B.

Torreense starting lineup: 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammeh M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vazquez J. (captain), 4. Volnei, 19. Zoabi K.

Torreense substitutes: 27. Abubakari M., 31. Adriel, 14. Aguirre J., 44. Bjerre S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simoes A., 2. Stopira.

Torreense head coach: Tralhao L.

Live report1-1 LIVE
46
The break is over and the second half is about to begin.
45+1
Jerome Brisard blows the whistle to signal the end of the first half.
43
Torrense won a corner. They are pushing a lot of players forward into the box.
41
A long pass into the center of the penalty area was collected by Callum O'Dowda (Ferencvaros), but his header went just wide of the right post. The ball went out of play and Torrense will restart with a goal kick.
39
Ferencváros are dominating possession with short passes, but a single mistake gives the ball away.
36
The ball went out of play and the linesman points to the corner flag. Torrense will take the corner kick.
36
A great cross into the penalty area by Xavi Vázquez (Torrense) was blocked by the opposing defenders.
33
Veljko Birmančević (Ferencváros) tries to deliver the corner kick to the head of one of his teammates.
33
One of the Torrense players handled the ball in his own penalty area, but the referee waved play on!
32
Veljko Birmančević (Ferencváros) is preparing to take the corner kick.
31
Daniel Arzani (Ferencvaros) crosses into the penalty area, but an opponent's defender clears it away.
30
4:3 — total shots statistics.
27
Ferencváros wins a corner kick.
231-1
Goal! Manuel Pozo (Torreense) pounced on a loose ball inside the box and fired a precise shot into the bottom right corner, beating the goalkeeper. He makes it 1-1.
201-0
Goal! Cebrail Makreckis (Ferencvaros) fires a brilliant shot from outside the box. Wasting no time, he beats the goalkeeper and places the ball into the bottom left corner!
19🟨
Jonathan Mutombo (Torreense) was booked by the referee for a foul committed a moment ago.
17🟨
Alejandro Alfaro (Torrense) receives a yellow card from the referee for a foul a moment ago.
17
Dele (Ferencvaros) shoots from outside the box, but sends it over the bar. The ball goes out of play and Torrente takes a goal kick.
14
Jonathan Mutombo (Torrense) commits a very late and rough foul on his opponent.
12
Long passes, short passes, and one-touch combinations. Ferencvaros is showing team play, controlling the ball and passing accurately. Opponents are finding it very hard to win the ball back right now.
9🟨
Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros) is booked for a foul. Jérôme Brisard had an easy decision to make.
7
The ball was crossed across the box to Musa Drammeh (Torreense), who had a chance to score. He tried to place it into the bottom left corner, but Daniel Radnoti pulled off a brilliant save to deny him.
5
The number of spectators who attended today's match is 15,973.
4
Dele (Ferencvaros) pulled his opponent's shirt and escaped punishment solely thanks to the referee's generosity.
1
The first half has just begun.
21:45
Ferencváros gets the game underway.
21:45
Today's match will be officiated by Jérôme Brisard.
21:45
The starting lineups have already been announced and you can check them out in the lineups section.
21:45
Welcome to today's text commentary. You can follow all the key events on the pitch in writing. We wish you an enjoyable time.
FerencvarosTorreenseEuropa League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Torreense vs Sunderland: Lineups and Live Text CommentaryTorreense vs Sunderland: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:37Ferencvaros vs Plzen: Lineups and Live Text CommentaryFerencvaros vs Plzen: Lineups and Live Text Commentary15 October 22:48Big-Time Football in the Europa League: All Play-Off PairingsBig-Time Football in the Europa League: All Play-Off Pairings15 August 05:33Mourinho openly reveals what Real Madrid are missingMourinho openly reveals what Real Madrid are missing9 August 10:05Who will face each other in the revamped Europa League stage?Who will face each other in the revamped Europa League stage?28 August 18:36“Milan” and “Bayer” crush their opponents: The next round of the Europa League concludes“Milan” and “Bayer” crush their opponents: The next round of the Europa League concludes16 October 00:07
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran