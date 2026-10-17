Espanyol vs Atl. Madrid: Lineups and Live Text Commentary

·42·Sport
Espanyol vs Atl. Madrid: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Espanyol vs Atl. Madrid. Kick-off: 17 October, 17:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Espanyol starting lineup: 1. Fortuno A., 6. Cabrera L., 16. Drkusic V., 23. El Hilali O., 8. Exposito, 9. Fernandez R., 28. Hernandez J., 21. Hinojo R., 10. Lozano P., 5. Riedel C., 15. Zaragoza B.

Espanyol head coach: Gonzalez M.

Atl. Madrid starting lineup: 13. Oblak J. (captain), 8. Barrios P., 15. David J., 17. Hancko D., 23. Hjulmand M., 7. Lee Kang-In, 11. Lookman A., 30. Martinez D., 18. Pubill M., 21. Romero C., 20. Simeone G.

Atl. Madrid substitutes: 19. Alvarez J., 10. Baena A., 46. Castillo J., 27. Dominguez J., 22. Grimaldo A., 24. Le Normand R., 14. Llorente M., 4. Mendoza R., 1. Musso J., 16. Ortiz A., 9. Sorloth A., 3. Vargas O.

Atl. Madrid head coach: Simeone D.

EspanyolAtl. MadridLa Liga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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