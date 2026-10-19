Parma vs Torino: Lineups and Live Text Commentary
Serie A: Parma vs Torino. Kick-off: 19 October, 23:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Parma starting lineup: 40. Corvi E., 10. Bernabe A., 27. Britschgi S., 15. Delprato E. (captain), 34. Diego Carlos, 80. Fabbian G., 16. Keita M., 9. Romero D., 19. Toure E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma substitutes: 29. Carboni F., 8. Cremaschi B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnic D., 20. Frigan M., 22. Ghidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordonez C., 4. Sierro V.
Parma head coach: Gilardino A.
Torino starting lineup: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Belghali R., 21. Braganca D., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N.
Torino substitutes: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 22. Casadei C., 5. Comert E., 28. Fitz-Jim K., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriguez R., 76. Siviero L., 91. Zapata D.
Torino head coach: Abate I.
Comments 0
…