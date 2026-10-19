Parma vs Torino: Lineups and Live Text Commentary

·36·Sport
Parma vs Torino: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Parma vs Torino. Kick-off: 19 October, 23:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Parma starting lineup: 40. Corvi E., 10. Bernabe A., 27. Britschgi S., 15. Delprato E. (captain), 34. Diego Carlos, 80. Fabbian G., 16. Keita M., 9. Romero D., 19. Toure E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.

Parma substitutes: 29. Carboni F., 8. Cremaschi B., 30. Daffara G., 25. De Martis T., 7. Diallo O., 72. Drobnic D., 20. Frigan M., 22. Ghidotti S., 47. Konate A., 76. Lontani S., 3. Ndiaye A., 32. Ordonez C., 4. Sierro V.

Parma head coach: Gilardino A.

Torino starting lineup: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Belghali R., 21. Braganca D., 77. Cacciamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N.

Torino substitutes: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 22. Casadei C., 5. Comert E., 28. Fitz-Jim K., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 13. Rodriguez R., 76. Siviero L., 91. Zapata D.

Torino head coach: Abate I.

Live report0-1 LIVE
21
Thanks to a brilliant defensive block, Torino's corner kick came to nothing.
21
Pietro Comuzzo (Torino) missed a great chance, heading the ball from inside the box following a free kick. His effort went well wide of the left post.
16
Mandela Keita (Parma) tries a long-range shot, but a defender blocks it.
14
Alessio Caccamani (Torino) is caught offside and the linesman raises his flag.
11
Pietro Comuzzo (Torino) takes a long-range shot, but it misses the target, going wide of the left post.
10
El Bilal Touré (Parma) takes a shot from inside the box, but the defenders block it just in time.
40-1
Goal! Giovanni Simeone (Torino) received the ball inside the penalty area following a brilliant pass from Rafik Belghali and fired a precise shot into the bottom left corner. The score is 0-1.
3
The ball went high, Rolando Mandragora (Torino) failed to control it and it hit his hand, the referee blew the whistle for a foul.
1
Saúl Coco (Torino) rose high to meet a cross into the six-yard box, but his header went wide of the left post.
1
Instead of crossing into the Torino penalty area, they took the corner short.
1
Che Adams (Torino) unleashed a powerful shot towards goal, but it was blocked by a defender. The ball went out of play. Torino will take a corner kick.
1
The match has just started.
23:46
The players are finally out on the pitch! Torino gets the match underway.
23:45
Today's match will be officiated by Giovanni Ayroldi.
23:45
In the match details, you can review the team line-ups ahead of kickoff.
23:45
Hello to all football fans, we are here to bring you the live commentary of this match and cover the most interesting and important moments. We'll make sure you don't miss a thing, just sit back and enjoy.
ParmaTorinoSerie A
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

“Inter” routs “Parma” and becomes Serie A leader“Inter” routs “Parma” and becomes Serie A leader11 October 08:58“3-Minute Theft” Exposed: How Were Priceless Works Found in Italy?“3-Minute Theft” Exposed: How Were Priceless Works Found in Italy?15 August 09:28Parma Close to Signing David Romero and Ready to Let Pellegrino LeaveParma Close to Signing David Romero and Ready to Let Pellegrino Leave7 August 02:58Parma Closing In on David RomeroParma Closing In on David Romero7 August 02:17PSG Joins Race for Parma Goalkeeper Zion SuzukiPSG Joins Race for Parma Goalkeeper Zion Suzuki3 August 10:50Parma eyes another talented star from the Milan academyParma eyes another talented star from the Milan academy23 July 17:19
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Foreign expert criticizes the professional boxing steps of the "Big Uzbek"
Foreign expert criticizes the professional boxing steps of the "Big Uzbek"
Iranian press in shock: A genuine tactical masterclass from Cannavaro and a disgraceful 7-match streak
Iranian press in shock: A genuine tactical masterclass from Cannavaro and a disgraceful 7-match streak