Lille vs Galatasaray: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: Lille vs Galatasaray. Kick-off: 21 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lille starting lineup: 1. Ozer B., 4. Alexsandro, 21. Andre B. (captain), 7. Bakwa D., 6. Bentaleb N., 35. Diaoune S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk C.
Lille substitutes: 26. Cossier I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kjaergaard M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajous T., 2. Srdanovic L.
Lille head coach: Ancelotti D.
Galatasaray starting lineup: 1. Cakir U., 11. Akgun Y., 42. Bardakci A. (captain), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yilmaz B.
Galatasaray substitutes: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gul D., 20. Gundogan I., 19. Guvenc G., 99. Lemina M., 73. Lus B., 74. Nhaga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yilmaz J.
Galatasaray head coach: Buruk O.
Comments 0
…