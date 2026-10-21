Lille vs Galatasaray: Lineups and Live Text Commentary

·60·Sport
Lille vs Galatasaray: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Lille vs Galatasaray. Kick-off: 21 October, 21:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Lille starting lineup: 1. Ozer B., 4. Alexsandro, 21. Andre B. (captain), 7. Bakwa D., 6. Bentaleb N., 35. Diaoune S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk C.

Lille substitutes: 26. Cossier I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kjaergaard M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajous T., 2. Srdanovic L.

Lille head coach: Ancelotti D.

Galatasaray starting lineup: 1. Cakir U., 11. Akgun Y., 42. Bardakci A. (captain), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yilmaz B.

Galatasaray substitutes: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gul D., 20. Gundogan I., 19. Guvenc G., 99. Lemina M., 73. Lus B., 74. Nhaga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yilmaz J.

Galatasaray head coach: Buruk O.

Live report1-1 LIVE
31
Victor Osimhen (Galatasaray) went on a solo run, but an opposing defender blocked him, preventing any real danger.
28VAR
Galatasaray players are celebrating the goal, but the referee has immediately called for a VAR review. Let's see what happens. A crucial moment in the match.
28VAR
Galatasaray players are stunned after the referee overturned his decision following a VAR review. NO PENALTY.
27🎯
Berke Özer (Lille) tried to reach the ball, but also collided with the opponent's legs. Rade Obrenović blew his whistle for a foul. Penalty awarded in favor of Galatasaray!
25
Alexsandro (Lille) tried to head the rebound, but the goalkeeper saved his shot.
25
Soriba Diaou (Lille) delivers a corner into the box, but Uğurcan Çakır stays alert and clears the danger.
24
Brilliant save by Uğurcan Çakır! Soriba Diaoune (Lille) rose high to meet a cross and headed dangerously from close range, but the goalkeeper pulled off a fantastic save to deny him. The ball went out of play, and Lille have a corner kick.
23
Victor Osimhen (Galatasaray) couldn't find a teammate inside the box, his cross was blocked.
21🟨
Nabil Bentaleb (Lille) couldn't expect anything else for his rough foul other than a yellow card. Yes, that is definitely a yellow card. Rade Obrenović didn't hesitate to pull it from his pocket.
20
Victor Osimhen (Galatasaray) received the ball in space inside the penalty area and went one-on-one with the goalkeeper, but his initial shot went well wide of the right post.
18
Dylan Bakwa (Lille) is caught offside!
15
Victor Osimhen (Galatasaray) rose highest inside the box and headed it well over the crossbar. A very poor effort.
13
Soriba Diaoune (Lille) commits a foul, and Rade Obrenovic immediately awards a free kick.
10
Roland Sallai (Galatasaray) is caught offside. He could have broken into open space behind the defense, but started his run a bit too early.
9
Play is stopped, Calvin Verdonk (Lille) handles the ball.
71-1
Soriba Diaoune (Lille) advances following a pass from Alexsandro, breaks into the penalty area and smashes the ball past the keeper in a one-on-one.
6
Rade Obrenovic has a clear view of the incident and blows for a foul by Ismail Jakobs (Galatasaray).
4
Adegan Goffi (Lille) was caught offside during the run.
2
Barış Yılmaz (Galatasaray) crossed the ball into the center, but one of the defenders cleared it away, averting the danger.
20-1
Goal 0:1! Yunus Akgün (Galatasaray) fires the rebound home from close range.
1
The first half has started.
21:45
Lille gets the game started.
21:45
Today's match will be officiated by Rade Obrenović.
21:45
The starting line-ups of both teams are now known, and you can review them.
21:45
Welcome, ladies and gentlemen, to our live text commentary! The starting lineups will be announced shortly, so sit back and get ready to enjoy the game.
LilleGalatasarayChampions League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

«I have never seen anything like this in my life»: Rodri speaks about the match against «Galatasaray»«I have never seen anything like this in my life»: Rodri speaks about the match against «Galatasaray»14 October 20:37Lille vs Brest: Lineups and Live Text CommentaryLille vs Brest: Lineups and Live Text Commentary17 October 23:04Super transfer for Man City: Personal terms agreed with Ayyoub Bouaddi!Super transfer for Man City: Personal terms agreed with Ayyoub Bouaddi!10 August 21:08Transfer Bomb: City Beats Arsenal in the Race for Ayyoub Bouaddi!Transfer Bomb: City Beats Arsenal in the Race for Ayyoub Bouaddi!29 July 21:04Serious test before the 2026 World Cup: Croatia loses to Belgium at homeSerious test before the 2026 World Cup: Croatia loses to Belgium at home2 June 23:41Davide Ancelotti becomes head coach of Lille for the first time in his careerDavide Ancelotti becomes head coach of Lille for the first time in his career1 June 16:12
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed