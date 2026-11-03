Bodo/Glimt vs Lille: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: Bodo/Glimt vs Lille. Kick-off: 4 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Bodo/Glimt starting lineup: 12. Haikin N., 20. Sjovold F., 4. Bjortuft O. L., 5. Aleesami H., 15. Bjorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P. (captain), 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A., 10. Hauge J.
Bodo/Glimt head coach: Knutsen K.
Lille starting lineup: 1. Ozer B., 3. Ngoy N., 23. Nianzou T., 26. Cossier I., 24. Verdonk C., 21. Andre B. (captain), 14. Kjaergaard M., 7. Bakwa D., 17. Mukau N., 35. Diaoune S., 10. Haraldsson H.
Lille head coach: Ancelotti D.
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