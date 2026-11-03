Bodo/Glimt vs Lille: Lineups and Live Text Commentary

·26·Sport
Bodo/Glimt vs Lille: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Bodo/Glimt vs Lille. Kick-off: 4 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Bodo/Glimt starting lineup: 12. Haikin N., 20. Sjovold F., 4. Bjortuft O. L., 5. Aleesami H., 15. Bjorkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P. (captain), 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A., 10. Hauge J.

Bodo/Glimt head coach: Knutsen K.

Lille starting lineup: 1. Ozer B., 3. Ngoy N., 23. Nianzou T., 26. Cossier I., 24. Verdonk C., 21. Andre B. (captain), 14. Kjaergaard M., 7. Bakwa D., 17. Mukau N., 35. Diaoune S., 10. Haraldsson H.

Lille head coach: Ancelotti D.

Bodo/GlimtLilleChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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