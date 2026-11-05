Levski Sofia vs Jagiellonia: Lineups and Live Text Commentary

·21·Sport
Levski Sofia vs Jagiellonia: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Levski Sofia vs Jagiellonia. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Levski Sofia starting lineup: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (captain), 17. Everton Bala, 8. Grujic M., 3. Maicon, 4. Makoun C., 19. Moubarik M., 21. Neves A., 7. Reinaldo, 35. Serginho, 22. Soula M.

Levski Sofia substitutes: 47. Bouras A., 20. Centelles A., 2. Hevertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.

Levski Sofia head coach: Velazquez J.

Jagiellonia starting lineup: 50. Abramowicz S., 10. Agbonifo J., 27. Conceicao R., 11. Imaz J., 19. Klynge A., 44. Konstantopoulos A., 23. Montoia G., 99. Prelec N., 6. Romanczuk T. (captain), 3. Stojinovic D., 7. Szmyt K.

Jagiellonia substitutes: 32. Cirkovic A., 14. Finndell H., 72. Jozwiak K., 4. Kobayashi Y., 85. Kozlowski E., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 30. Sow O., 5. Vital B., 20. Wdowik B.

Jagiellonia head coach: Siemieniec A.

Live report LIVE
42
Reynaldo (Levski Sofia) carried the ball to the edge of the box and fired a powerful shot into the top corner, but Slawomir Abramowicz made a brilliant save.
39
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia) was left unmarked at the corner of the box and fired a powerful shot towards the bottom right corner, but Svetoslav Vutsov made a brilliant two-handed save.
39
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) showed excessive aggression while trying to dribble past his opponent, and the referee whistled for a foul.
36
Marko Grujic (Levski Sofia) commits a foul. Enea Jorgji has stopped play and is making a decision.
35
Reynaldo (Levski Sofia) fired a shot from a great position outside the box, but a defender made a brave block.
32
Rodrigo Conceição (Jagiellonia) is feeling fine again after injury concerns and continues to play.
28
Levski Sofia took the corner kick with a short pass. The ball was played to a nearby teammate.
27
Nik Prelec (Jagiellonia) concedes a free kick for holding. Enea Jorgji awards the set-piece.
24
Marko Grujic (Levski Sofia) had a good opportunity from distance. His shot was aimed at the center of the goal, but Slavomir Abramovic was alert and easily saved it.
24
3:3 — the total number of shots taken by both teams.
18
Serginho (Levski Sofia) takes the corner kick short.
17
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia) sent a dangerous cross into the box, but Sветослав Vutsov caught the ball.
14
Mazire Soula (Levski Sofia) sent the ball into the box, trying to create a threat, but the defenders easily cleared the danger.
12
Serginho (Levski Sofia) took the ball to the corner flag and crossed it into the penalty area.
11
A defender blocked the ball after a long-range free kick taken by Levski Sofia.
7
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) must be feeling very awkward right now. He received a great pass, but his shot from six meters out was unsuccessful. He miskicked the ball, allowing Svetoslav Vutsov to easily collect it.
5
Nik Prelec (Jagiellonia) received the ball inside the box and shot, but a defender made a great block.
2
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) tries to push forward, but the opponent clears the ball. It goes out of play, goal kick for Levski Sofia.
1
The referee's whistle blew and the game has started.
22:47
The players are on the pitch and Levski Sofia kicks off.
22:45
Enea Jorgji is in charge of today's match.
22:45
You can check the team lineups in the match details before kickoff.
22:45
Hello and welcome to our live text commentary of the upcoming match. We will try to bring you all the action from the pitch as accurately as possible. Enjoy the game.
Levski SofiaJagielloniaEuropa League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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