Levski Sofia vs Jagiellonia: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Levski Sofia vs Jagiellonia. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Levski Sofia starting lineup: 92. Vutsov S., 50. Dimitrov K. (captain), 17. Everton Bala, 8. Grujic M., 3. Maicon, 4. Makoun C., 19. Moubarik M., 21. Neves A., 7. Reinaldo, 35. Serginho, 22. Soula M.
Levski Sofia substitutes: 47. Bouras A., 20. Centelles A., 2. Hevertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Flex A., 9. Perea J., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 18. Trdin G., 1. Vladimirov O.
Levski Sofia head coach: Velazquez J.
Jagiellonia starting lineup: 50. Abramowicz S., 10. Agbonifo J., 27. Conceicao R., 11. Imaz J., 19. Klynge A., 44. Konstantopoulos A., 23. Montoia G., 99. Prelec N., 6. Romanczuk T. (captain), 3. Stojinovic D., 7. Szmyt K.
Jagiellonia substitutes: 32. Cirkovic A., 14. Finndell H., 72. Jozwiak K., 4. Kobayashi Y., 85. Kozlowski E., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 30. Sow O., 5. Vital B., 20. Wdowik B.
Jagiellonia head coach: Siemieniec A.
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