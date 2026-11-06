Panathinaikos vs CSKA Sofia: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Panathinaikos vs CSKA Sofia. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Panathinaikos starting lineup: 1. Pena I., 2. Calabria D., 6. de Vrij S. (captain), 55. Van Drongelen R., 77. Kyriakopoulos G., 20. Taborda V., 26. Louza I., 42. Kangwa K., 99. Garcia L., 74. Rastoder E., 10. Andino S.
Panathinaikos substitutes: 22. Camara E., 4. Chirivella P., 9. Dessers C., 71. Gitonas C., 8. Jagusic A., 3. Katris G., 18. Kontouris S., 70. Kotsaris K., 14. Palmer-Brown E., 28. Pellistri F., 7. Tetteh A., 19. Tsapras T.
Panathinaikos head coach: Neestrup J.
CSKA Sofia starting lineup: 21. Lapoukhov F., 2. Pastor, 14. Ivanov T. (captain), 5. Gbamin J., 4. Almeida D., 17. Martino A., 28. Pittas I., 94. Solet I., 8. Sensi S., 19. Yordanov A., 9. Godoy L.
CSKA Sofia substitutes: 11. Brahimi M., 7. Ebong M., 99. Eto'o J., 25. Evtimov D., 67. Itu C., 6. Jordao B., 34. Kaymakanov V., 3. Ouorou T., 30. Panayotov P., 32. Rodriguez F., 91. Tunchev A., 10. Zwarts J.
CSKA Sofia head coach: Gisdol M.
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