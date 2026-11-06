Panathinaikos vs CSKA Sofia: Lineups and Live Text Commentary

·40·Sport
Panathinaikos vs CSKA Sofia: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Panathinaikos vs CSKA Sofia. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Panathinaikos starting lineup: 1. Pena I., 2. Calabria D., 6. de Vrij S. (captain), 55. Van Drongelen R., 77. Kyriakopoulos G., 20. Taborda V., 26. Louza I., 42. Kangwa K., 99. Garcia L., 74. Rastoder E., 10. Andino S.

Panathinaikos substitutes: 22. Camara E., 4. Chirivella P., 9. Dessers C., 71. Gitonas C., 8. Jagusic A., 3. Katris G., 18. Kontouris S., 70. Kotsaris K., 14. Palmer-Brown E., 28. Pellistri F., 7. Tetteh A., 19. Tsapras T.

Panathinaikos head coach: Neestrup J.

CSKA Sofia starting lineup: 21. Lapoukhov F., 2. Pastor, 14. Ivanov T. (captain), 5. Gbamin J., 4. Almeida D., 17. Martino A., 28. Pittas I., 94. Solet I., 8. Sensi S., 19. Yordanov A., 9. Godoy L.

CSKA Sofia substitutes: 11. Brahimi M., 7. Ebong M., 99. Eto'o J., 25. Evtimov D., 67. Itu C., 6. Jordao B., 34. Kaymakanov V., 3. Ouorou T., 30. Panayotov P., 32. Rodriguez F., 91. Tunchev A., 10. Zwarts J.

CSKA Sofia head coach: Gisdol M.

Live report1-0 LIVE
411-0
Panathinaikos - CSKA Sofia. Score: 1-0. A magnificent goal by Davide Calabria (Panathinaikos)!
39
Levi Garcia (Panathinaikos) was caught offside during his run.
37
Elmin Rastoder (Panathinaikos) came close to scoring. He received the pass inside the box but should have placed his shot differently instead of hitting it straight at Fedor Lapukhov.
35
Leandro Godoy (CSKA Sofia) is caught offside, the linesman raised his flag and the referee blew his whistle.
32
Thanks to a great block by the defender, the corner kick from CSKA Sofia came to nothing.
30
The goalkeeper saved Davide Calabria's (Panathinaikos) low shot, which was aimed right at the center of the goal.
30
Davide Calabria (Panathinaikos) attempted a shot from inside the box, but the goalkeeper made a crucial save to deny him.
29
Stefano Sensi (CSKA Sofia) found himself in a good position. He drove towards the goal and shot from outside the box, aiming for the center, but the keeper was alert and made a good save.
27
Fyodor Lapukhov easily saved a weak shot from Levi Garcia (Panathinaikos).
24
Panathinaikos failed to create a dangerous chance from the corner, the opposing goalkeeper caught the ball in the air.
21
Levi Garcia (Panathinaikos) decided to try his luck with a volley, but the ball sailed well over the crossbar.
19
Angelo Martino (CSKA Sofia) receives the ball and fires a powerful shot from inside the box, but the goalkeeper is there!
18
The referee points to the corner flag, and Panathinaikos will take the corner kick.
14
Fyodor Lapukhov makes a brilliant save! Rick van Drongelen (Panathinaikos) tried to score with a header after a precise cross, but his shot went straight into the keeper's hands.
14
Panathinaikos played the corner short instead of crossing into the box.
14
Corner kick taken, but Panathinaikos couldn't capitalize, defender cleared the ball. The linesman pointed to the corner flag, Panathinaikos will take another corner.
13
After a set-piece from Panathinaikos, one of the defenders easily took control of the ball.
12
Santino Andino (Panathinaikos) broke into the box and fired a low shot into the bottom left corner, looking to beat Fyodor Lapukhov, but the keeper read the play and made a brilliant save.
10
Elmin Rastoder (Panathinaikos) missed a great chance! He found space near the box and headed the ball, but it lacked both power and accuracy. It went well wide of the right post!
8
Dinis Almeida (CSKA Sofia) committed a foul while attacking, and the referee blew the whistle.
8
A good clearance by the defender means the corner kick comes to nothing for CSKA Sofia.
7
CSKA Sofia takes a quick corner kick.
7
The CSKA Sofia goalkeeper made a great save to deny a shot that was heading for the bottom left corner. CSKA Sofia pressed well and won a corner.
5
Panathinaikos took the corner kick, but the chance was cleared by the solid defensive work.
4
Panathinaikos failed to capitalize on the corner, Fedor Lapoukhov (CSKA Sofia) jumped to claim the ball. It went out of play and another corner was awarded. Panathinaikos can continue their attack.
2
Leandro Godoy (CSKA Sofia) fired a shot from outside the box, but it went wide. Inaki Pena made a lucky save to prevent the ball from going into the center of the goal.
2
Leandro Godoy (CSKA Sofia) fired a powerful shot, but the defender made a brave block.
1
The first half has begun.
01:01
CSKA Sofia kicks off.
01:01
The match is delayed due to a minute of silence.
01:00
The referee for today's match will be Mohammed Al-Hakim.
01:00
The starting lineups for this match have been announced.
01:00
Welcome, ladies and gentlemen, to our live text commentary! Starting lineups will be announced shortly, so sit back and get ready for the game.
PanathinaikosCSKA SofiaConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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