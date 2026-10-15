CSKA Sofia vs Monaco: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: CSKA Sofia vs Monaco. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
CSKA Sofia starting lineup: 21. Lapoukhov F., 4. Almeida D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (captain), 38. Leo Pereira, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriguez F., 8. Sensi S.
CSKA Sofia substitutes: 99. Eto'o J., 25. Evtimov D., 67. Itu C., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Solet I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zwarts J.
CSKA Sofia head coach: Gisdol M.
Monaco starting lineup: 1. Hradecky L. (captain), 29. Brunner P., 8. Camara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mawissa C., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.
Monaco substitutes: 11. Abline M., 14. Biereth M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Detourbet M., 10. Golovin A., 16. Kohn P., 20. Nazinho, 46. Soubeir A., 49. Toure I., 2. Vanderson, 6. Zakaria D.
Monaco head coach: Filipe Luis.
Comments 0
…