Borac Banja Luka vs KuPS: Lineups and Live Text Commentary

·29·Sport
Borac Banja Luka vs KuPS: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Borac Banja Luka vs KuPS. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Borac Banja Luka starting lineup: 72. Jurkas M., 4. Cipetic B., 2. Meijers B., 6. Sanicanin S. (captain), 16. Herrera S., 18. Jojic M., 89. Deket M., 12. Hiros A., 44. Roguljic A., 7. Juricic L., 77. Savic S.

Borac Banja Luka substitutes: 24. Carolina J., 30. Jaksic N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vranjes S., 10. Vukovic D.

Borac Banja Luka head coach: Marinovic V.

KuPS starting lineup: 1. Kreidl J. (captain), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lotjonen A., 13. Kujasalo N., 22. Touray S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Jyry T., 9. Engvall G., 20. Parzyszek P.

KuPS substitutes: 4. Adams K., 25. Antwi C., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hamalainen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Ciorciari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimaki H., 6. Savolainen S.

KuPS head coach: Nuutinen M.

Live report1-0 LIVE
45+3
Ivar Orri Kristjansson blows the whistle to signal the end of the first half.
45+2
The linesman raised his flag. Miloš Jojić (Borac Banja Luka) was caught in an offside position.
45
2 minutes added to the match.
42
Aiman ​​Aiki (KuPS) tried to convert the cross, but his dangerous header from near the penalty area towards the center of the goal was saved by Mladen Jurkas. This shot did not cause much trouble for the goalkeeper.
39
Ivar Orri Kristjansson blows the whistle, Braima Magassa (KuPS) is penalized for a foul.
36
KuPS took a corner, but solid defending neutralized the chance.
34
Miloš Jojić (Borac Banja Luka) prepares to deliver a dangerous cross from the corner into the penalty area.
33
The referee and his assistants signal a corner kick in favor of Borac Banja Luka.
32
Stefan Savic (Borac Banja Luka) made a solo run, but an opponent stopped him, preventing a dangerous situation.
32
Saikou Touray (KuPS) tried to create a chance, but his cross was too heavy.
291-0
Stefan Savic (Borac Banja Luka) receives the ball in space and unleashes a powerful shot from outside the box, it takes a deflection off a defender and catches goalkeeper Johannes Kreidl off guard as it goes in! 1:0.
28
Ivar Orri Kristjansson blows the whistle as Tommy Yuri (KuPS) commits a foul on his opponent.
25
Miloš Jojić (Borac Banja Luka) takes a corner kick.
25
Borac Banja Luka had a chance to score from a corner, but the defender cleared the ball.
24
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) reached the ball inside the box and unleashed a powerful shot towards the left side of the goal. It was a great effort, but Johannes Kreidl produced an even better save, pushing the ball past the post.
23
The total number of shots is 11:5.
21
KuPS is displaying brilliant team play. They are passing the ball to each other so beautifully. Excellent teamwork.
18🟨
Ivar Orri Kristjansson shows a yellow card to Luka Juricic (Borac Banja Luka) for a rough foul.
17
Akseli Puukko (KuPS) beats his marker and unleashes a powerful shot from outside the box. Mladen Jurkas is late to spot it, but manages to palm away the ball heading into the bottom left corner.
14
Stefan Savic (Borac Banja Luka) tries to deliver the corner to the head of one of his teammates.
13
Stefan Savić (Borac Banja Luka) sends a long pass, but it lacked the power to reach his teammates and a defender intercepts.
11
Aiman Aiki (KuPS) had a great chance inside the six-yard box, shooting low toward the center of the goal, but Mladen Jurkas made a brilliant save to deny him.
9
Long balls, short passes, and one-two touch play. Borac Banja Luka is displaying great team play, controlling the ball and passing accurately from player to player. The opponents are finding it very difficult to win the ball back right now.
6
Borac Banja Luka has won a corner. They are sending a lot of players into the box.
6
Amer Hiroš (Borac Banja Luka) fires a powerful shot towards goal, but a defender blocks it.
4
Thanks to a brilliant block by the defender, the corner kick taken by Borac Banja Luka came to nothing.
3
The ball went out of play. Borac Banja Luka will take a corner kick.
1
The first half has just begun.
00:01
Finally, the players have stepped onto the pitch! Borac Banja Luka will get the match underway.
00:00
Today's match will be officiated by Ívar Örn Kristjánsson.
00:00
The starting lineups for both teams have already been announced, and you can view them in the match details.
00:00
Hello and welcome to the text broadcast of the upcoming match. We will try to bring you all the action from the pitch as accurately as possible. Enjoy the game.
Borac Banja LukaKuPSConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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