Borac Banja Luka vs KuPS: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Borac Banja Luka vs KuPS. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Borac Banja Luka starting lineup: 72. Jurkas M., 4. Cipetic B., 2. Meijers B., 6. Sanicanin S. (captain), 16. Herrera S., 18. Jojic M., 89. Deket M., 12. Hiros A., 44. Roguljic A., 7. Juricic L., 77. Savic S.
Borac Banja Luka substitutes: 24. Carolina J., 30. Jaksic N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vranjes S., 10. Vukovic D.
Borac Banja Luka head coach: Marinovic V.
KuPS starting lineup: 1. Kreidl J. (captain), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lotjonen A., 13. Kujasalo N., 22. Touray S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Jyry T., 9. Engvall G., 20. Parzyszek P.
KuPS substitutes: 4. Adams K., 25. Antwi C., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hamalainen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Ciorciari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimaki H., 6. Savolainen S.
KuPS head coach: Nuutinen M.
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