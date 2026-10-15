Panathinaikos vs Borac Banja Luka: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Panathinaikos vs Borac Banja Luka. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Panathinaikos starting lineup: 1. Pena I., 10. Andino S., 2. Calabria D., 22. Camara E., 9. Dessers C., 6. de Vrij S. (captain), 42. Kangwa K., 77. Kyriakopoulos G., 21. Ounahi A., 20. Taborda V., 55. Van Drongelen R.
Panathinaikos head coach: Neestrup J.
Borac Banja Luka starting lineup: 72. Jurkas M., 4. Cipetic B., 16. Herrera S., 12. Hiros A., 18. Jojic M., 7. Juricic L., 2. Meijers B., 98. Ogrinec S., 44. Roguljic A., 6. Sanicanin S. (captain), 77. Savic S.
Borac Banja Luka head coach: Marinovic V.
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