Spotify Launches New Running Mode for Fitness Enthusiasts

·39·Technology
Spotify Launches New Running Mode for Fitness Enthusiasts

Mashhur striming platformasi Spotify oʻzining mobil ilovasiga yugurishni xush koʻruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus yangi rejimni qoʻshdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya mashgʻulot tempiga va shaxsiy afzalliklarga qarab qoʻshiqlarni tanlab beradi hamda yugurish bosqichlarini boshqarishda yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi yugurish rejimidan foydalanish imkoniyati faqat pullik Premium obunachilar uchun yaratilgan boʻlib, uni ilovadagi Fitness Hub boʻlimidan topish mumkin. Bunda foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan 25 ta tayyor presets variantlaridan birini tanlashlari yoki mashgʻulot turini oʻzlari belgilashlari mumkin.

Mashgʻulotlarni shaxsiylashtirish imkoniyatlari

Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda quyidagi mashgʻulot turlarini tanlashlari mumkin:

  • Interval yugurish
  • Barqaror tempdagi yugurish
  • Piramida usulidagi mashgʻulotlar
Shuningdek, sozlamalar orqali mashgʻulot davomiyligini, daqiqadagi zarbalar sonini (BPM) va tinglanadigan musiqa turini toʻliq moslashtirish imkoniyati mavjud. Musiqa chalishdan tashqari, mazkur rejim yugurishning turli bosqichlari uchun maxsus ovozli eslatmalarni ham yaratib berishga qodir.

Sunʼiy intellekt va kelib chiqish tarixi

Maʼlum qilinishicha, ushbu yangi rejim Spotify soʻnggi bir yil davomida sinovdan oʻtkazib kelayotgan sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslanadi. Striming xizmati koʻplab foydalanuvchilar fitness va mashgʻulotlar uchun sunʼiy intellekt yordamida pleylistlar tuzishayotganini kuzatib, aynan shu kuzatishlar ilhomi ostida mazkur yugurish rejimini yaratganini taʼkidladi.

Eslatib oʻtamiz, yil boshida kompaniya mashhur Peloton fitnes qurilmalari ishlab chiqaruvchisi bilan hamkorlikda maxsus fitnes kontentini taqdim etgan edi. Biroq strava ilovasi oʻzining Record funksiyasida Spotify integratsiyasini toʻxtatganidan bir necha oy oʻtib ushbu yangilik taqdim etilishi eʼtiborga molik.

Hozircha faqat ingliz tilida ishlaydigan yangi yugurish rejimi chorshanba kunidan boshlab AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Shvetsiyadagi iOS foydalanuvchilari uchun mavjud boʻldi.

SpotifyMusicTechnologyFitnessApp
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

AI Industry Discovers a New UnicornAI Industry Discovers a New UnicornToday, 22:59Spotify Lets Users Add Personal Memories to TracksSpotify Lets Users Add Personal Memories to TracksToday, 22:55SpaceX Tests Starship Catch Mechanism in FloridaSpaceX Tests Starship Catch Mechanism in FloridaToday, 21:59Surging Demand for Forward-Deployed Engineers in the AI MarketSurging Demand for Forward-Deployed Engineers in the AI MarketToday, 21:55Nuclear Fusion Startup Commonwealth Fusion Systems Raises $1 BillionNuclear Fusion Startup Commonwealth Fusion Systems Raises $1 BillionToday, 21:55Tesla Produces Its 10 Millionth Electric VehicleTesla Produces Its 10 Millionth Electric VehicleToday, 21:25
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin