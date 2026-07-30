Tesla Produces Its 10 Millionth Electric Vehicle

Tesla, der Spitzenreiter auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Geschichte erreicht und sein 10-millionstes Auto vom Band rollen lassen. Wie ixbt.com berichtet, gab das Unternehmen dies am Donnerstag auf seiner Social-Media-Seite bekannt und wies darauf hin, dass diese Zahl exakt sechs Jahre nach der Produktion des einmillionsten Autos verzeichnet wurde. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Dieser Jubiläumsmeilenstein bedeutet, dass Elon Musk die Hälfte des ersten von vier wichtigen „Produktzielen“ erreicht hat, die festgelegt wurden, um ein massives, von den Aktionären genehmigtes Vergütungspaket im Gesamtwert von 1 Billion Dollar zu erhalten. Gemäß der Vereinbarung muss Musk bis 2035 die Zahl der vom Unternehmen produzierten Autos auf 20 Millionen steigern, 10 Millionen aktive Abonnenten für die Full Self-Driving-Software gewinnen sowie eine Million Roboter und eine Million Robotaxis auf den Markt bringen.

Produktionstempo und zukünftige Herausforderungen

Trotz mehrjährigen rasanten Wachstums dank des Erfolgs der Elektroautos Model 3 und Model Y hat es Tesla bisher noch nicht geschafft, in einem Kalenderjahr 2 Millionen Autos zu verkaufen. Wenn das Unternehmen das aktuelle Tempo beibehält oder die Verlangsamung anhält, wird es mindestens bis Anfang der 2030er Jahre dauern, um den Meilenstein von 20 Millionen zu erreichen. Z zuvor hatte Elon Musk versprochen, dass Tesla bis 2030 jährlich 20 Millionen Autos produzieren werde, diesen Plan jedoch aufgrund verlangsamter Verkäufe verworfen.

Dennoch ist das Ziel bezüglich der Fahrzeuganzahl dasjenige unter den vier Produktzielen, dem sich das Unternehmen am nächsten befindet. Zum Vergleich: Das chinesische Unternehmen BYD hat bereits über 17 millionen „New Energy Vehicles“ produziert und verkauft, wobei etwa die Hälfte davon Hybridfahrzeuge sind.

Inländischer Wettbewerb und finanzielle Situation

Da große Autohersteller auf dem US-Markt die EV-Produktion etwas zurückgefahren haben und Start-ups wie Rivian und Lucid Motors Schwierigkeiten haben zu skalieren, mag der Wettbewerb für Tesla geringer erscheinen. Dennoch ist das Unternehmen auf seinem Heimatmarkt nicht frei von Problemen. Aktuellen Daten zufolge sank der Umsatz in den USA im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent, weshalb das Unternehmen gezwungen war, sich neuen Märkten wie Japan, Australien und Litauen zuzuwenden, um Käufer zu finden.

Darüber hinaus muss der Gewinn des Unternehmens (bereinigtes EBITDA) bis 2035 400 Milliarden Dollar erreichen, damit Elon Musk Anspruch auf den vollen Wert seines Vergütungspakets hat. Derzeit erscheint diese Forderung als eine äußerst schwierige Aufgabe, da das bereinigte EBITDA des Unternehmens bei rund 3,27 Milliarden Dollar dümpelt. Drastische Preissenkungen, geringere Subventionen sowie stark gestiegene Ausgaben in den Bereichen KI und Robotik führen zu einem Rückgang dieser Kennzahl.